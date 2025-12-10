Простой гарнир, который оценят все: рис с зеленой чечевицей

Наталью Красилову не обманули, когда сказали, что простое сочетание риса и зеленой чечевицы дает на удивление сытный и гармоничный гарнир, который подойдет к мясу, курице или овощам. А готовится он совсем несложно.

Начнем с чечевицы. Возьмите полстакана зеленой чечевицы, промойте, залейте холодной водой, слегка посолите и варите около 35 минут на медленном огне, пока она не станет мягкой. В конце чечевицу откиньте на сито и промойте холодной водой.

А пока она варится, займитесь рисом. Полстакана риса промойте хорошенько, пока вода не станет прозрачной. Обжарьте рис пару минут на разогретом растительном или сливочном масле в сковороде, затем залейте 350 мл кипятка, посолите по вкусу, накройте крышкой и тушите на самом маленьком огне ровно 20 минут. Не открывайте и не мешайте.

Когда рис будет готов, а чечевица остынет, просто смешайте ее с рисом в сковороде и подогрейте вместе еще парочку минут, чтобы они обменялись ароматами. Если есть желание, можно добавить щепотку специй: куркуму, зиру или черный перец. Свежая зелень тоже придется кстати.

