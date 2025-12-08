Хитрость из деревни: как сохранить молоко свежим надолго без холодильника

В​‍​‌‍​‍‌ летнюю жару молоко портится очень быстро. Подруга автора канала «Кулинарный микс» из деревни поделилась одним простым секретом, как можно продлить жизнь молоку. И это не соль, как многие привыкли думать.

Метод проверенный временем, подходит как для свежего парного молока, так и для магазинного. Важно сначала вскипятить его и остудить до температуры помещения, а уже потом перелить в упаковку или глиняный горшок.

И вот в чем тут самый главный секрет: в молоко нужно опустить лишь один кусочек сахара-рафинада. Он выступает в качестве натурального консерванта, при этом не влияя на вкус молока, но продлевая его свежесть на продолжительное время. После этого его можно смело отправлять в холодильник.