Секрет идеального хранения цитрусов

Хочется подготовиться к Новому году заранее, чтобы избежать предпраздничной суеты и не стоять в очередях? А что насчёт мандаринов? Стоит ли покупать их сейчас по выгодной цене, или они не доживут до заветного 31 декабря?

© Vse42.ru

Эксперты по хранению фруктов утверждают: сохранить цитрусы свежими и ароматными до самого праздника абсолютно реально. Вам потребуется лишь немного внимания и правильный подход.

Как выбрать "долгоиграющие" мандарины

Залог успеха – правильный выбор. Для длительного хранения подойдут только самые свежие и крепкие плоды. Обращайте внимание на мандарины, продающиеся прямо с веточками и листьями – это верный признак недавнего сбора. Кожура должна быть упругой, без малейших вмятин, потемнений или признаков порчи, особенно на "донышке". Самые ровные и плотные экземпляры отложите для хранения, а те, что выглядят не так идеально, лучше съесть сразу.

Не мойте перед хранением

Одна из самых распространённых и критичных ошибок – мыть мандарины перед тем, как убрать их в холодильник. Вода разрушает естественный защитный восковой слой кожуры, из-за чего фрукты начинают портиться гораздо быстрее. Если плоды покрыты воском, достаточно аккуратно протереть их сухой или слегка влажной салфеткой, а затем полностью высушить.

Идеальные условия для цитрусов

Мандарины отлично чувствуют себя при температуре от +4 до +8°C. Им прекрасно подойдет отделение для овощей в холодильнике или утепленный, застекленный балкон.

Забудьте о пакетах

Категорически не стоит убирать мандарины в полиэтиленовые пакеты. В них неизбежно образуется конденсат, который создаёт идеальную среду для развития плесени. Отдайте предпочтение "дышащей" упаковке: используйте картонные коробки, деревянные ящики или сетчатые мешки, обеспечивающие циркуляцию воздуха.

Индивидуальный подход к каждому плоду

Для максимальной сохранности и чтобы предотвратить распространение порчи от одного фрукта к другому, желательно завернуть каждый мандарин в бумажную салфетку или пергамент.

Следуя этим простым советам, вы сможете насладиться свежими и сочными мандаринами прямо в новогоднюю ночь, избежав лишних хлопот, передает дзен-канал "Едим Дома с Юлией Высоцкой".