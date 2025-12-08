Как накрыть новогодний стол, чтобы задобрить Огненную Лошадь

Новый год — это праздник, полный волшебства и ожиданий. Каждый стремится встретить его правильно, чтобы привлечь удачу, счастье и процветание. Символом 2026-го станет Огненная Лошадь, и именно ей предстоит угодить, чтобы год принес радость и успех. «Вечерняя Москва» узнала у нумеролога, эксперта в сфере магии Евгении Беловой, как накрыть новогодний стол, чтобы задобрить хозяйку 2026 года.

По ее словам, год Огненной Лошади — это год пылающей энергии, страсти, силы и скорости. Стихия огня будет властвовать во всех сферах жизни, зажигая сердца, способствуя постоянным изменениям, заставляя двигаться вперед и вверх.

Лошадь же, как одно из отображений архетипа перехода к высшим мирам, поможет на жизненном пути, но только тем, кто действительно этого достоин, тем, кто готов менять себя и мир вокруг. Новый 2026 год станет для многих многообещающим, — пообещала Белова.

При этом она отметила, что год Огненной Лошади наступит не 1 января, а 17 февраля, однако задобрить покровительницу года можно заранее.

Деление круга времен на секторы, которым покровительствуют те или иные животные, — это восточная традиция. Соответственно, в Китае, где она появилась, все расчеты — как астрологические, так и нумерологические и магические — велись с учетом именно китайского календаря. Это мы с вами, европейцы, решили, что Новый год наступает в ночь с 31 декабря на 1 января, а в Китае веками считают иначе. Так что ждать огненных вихрей в январе бессмысленно, все соответствующие году изменения начнутся со второй половины февраля. Но можно задобрить покровительницу года заранее, — подчеркнула нумеролог.

Чтобы угодить хозяйке года, нужно учитывать специфику рациона лошадей, пояснила эксперт. Это травоядные парнокопытные, поэтому на стол не нужно ставить мясо, но можно сделать исключение для курицы и дичи. Разумеется, под строжайшим запретом будут и блюда из конины.

Овощи, фрукты, салаты, тушеные блюда без мяса отлично подойдут для новогодней ночи. Готовим вегетарианский стол с включением рыбных блюд. Наши любимые икра и селедка под шубой только приветствуются, — заверила собеседница «ВМ».

Специалист напомнила, что лошади не выносят запах спирта, поэтому нельзя усердствовать с алкоголем. Лучше пить травяные чаи, не забывая поливать ими чайную фигурку в виде лошадки.

Сейчас наблюдаются попытки смешать русскую и китайскую традиции и назвать символом удачи года подкову. У славян найденная в поле настоящая железная подкова, а не купленная в магазине золотая подвеска, действительно символизировала благополучие, но в Китае вплоть до Средневековья подков вообще не было, соответственно, и особого смысла этот символ не нес. А вот подношение духам в виде чая, которым поливают чайные фигурки, было. Этой традиции и нужно придерживаться, чтобы задобрить Огненную Лошадь, — рассказала Белова.

По мнению эксперта, лучшее, что можно сделать для своего благополучия в Новом году, — это есть блюда без мяса, поливать чаем лошадок в новогоднюю ночь и приготовиться к изменениям.

Лошадь не сделает работу за нас, но если мы действительно хотим добиться успеха и процветания, прилагая для этого все усилия, покровительница 2026 года непременно поможет нам во всех начинаниях, — добавила Белова.

