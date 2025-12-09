Яйца категории С2 против отборных: где больше вкуса

Автор канала «Яжеповар» рассказывает, что у его знакомой живет кот, который признает только мелкие яйца категорий С2 и С1. Он объясняет, что же такого удивительного в них.

© ГлагоL

В размере яйца в первую очередь выступает фактор возраста курицы. Молодые несушки, как правило, несут небольшие, но очень крепкие яйца. У старых кур оно само по себе крупнее, но в нем порой больше воды, а белок более жидкий. В мелком яйце выше концентрация питательных веществ именно из-за его размера.

Белок у мелких экземпляров более вязкий и густой, от них меньше растекается на сковороде — опять-таки, показатель свежести. Желток скорее всего будет у него более ярким и рельефным, что ценно, например, для соусов или глазуньи.

Таким образом, мелкие яйца могут оказаться вкуснее и «честнее» крупных, в которых за величину иногда отвечает просто вода. Так что в следующий раз, выбирая между крупным «отборным» и аккуратным мелким яйцом, возможно, стоит прислушаться к мнению кота-гурмана и попробовать вариант поменьше.