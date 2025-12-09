Почему суп пахнет столовкой: ошибка, которую делает каждая вторая хозяйка

А​‍​‌‍​‍‌ вы когда-нибудь задумывались, почему у одних кулинаров на кухне суп пахнет так, что аппетит просыпается мгновенно, а у других — как в буфете, где и есть не хочется, и в нос постоянно пробирается запах, от которого хочется сбежать. О том, что именно портит ваши блюда, рассказывают авторы канала «Кулинарный техникум».

© ГлагоL

Все дело в приправе, которую многие добавляют в суп по привычке, даже не задумываясь. Это лавровый лист. Именно он часто становится источником этого тяжелого, вареного аромата. Он словно «глушит» суп, делая его аромат простым и общепитовским.

Вместо этого пряного, но придающего устаревший аромат и вкус супу лаврового листа иногда можно добавить немного сельдерея или даже каплю лимонного сока — и, поверьте, блюдо заиграет новыми красками. Вы будете удивлены, насколько вкус и аромат блюда поменяются: они станут светлыми, мягкими и аппетитными, исчезнет тот навязчивый, тошнотворный аромат «столовского» ​‍​‌‍​‍‌блюда.