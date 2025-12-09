Мука или манка в драниках: что выбрать для идеального вкуса

В​‍​‌‍​‍‌ классическом рецепте драников обычно используется мука. А что, если заменить ее манкой? Автор канала «»Едим Дома» с Юлией Высоцкой» объясняет, как такой ингредиент изменит вкус и структуру блюда.

Суть любого связующего ингредиента — удерживать жидкость, которую выделяет картофель, чтобы масса не растекалась на сковороде. Обычно этим ингредиентом выступает мука. Но если ее слишком много, драники станут слишком плотными, даже «резиновыми».

Если хотите избавиться от муки, натрите картофель на терке, переложите на чистую ткань и отожмите. Сок вылейте в миску и используйте его вместо муки, так как он содержит крахмал. Тогда корочка станет золотистой и хрустящей.

Если у вас нет времени на эти манипуляции, поможет манка. Она впитает воду, которая будет выделяться из картофеля, но при этом сделает драники нежными, пышными и сочными внутри. Поэтому выбор за вами: для яркой хрустящей корочки используйте крахмал или муку в небольшом количестве, а для мягких и воздушных оладушек — ​‍​‌‍​‍‌манку.

