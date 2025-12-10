Помидоры из морозилки: удобная альтернатива традиционному консервированию

Если надоела консервация, а помидоры девать некуда, посмотрите, что придумала автор канала «Вдали от города (огород + подсобное хозяйство)». За альтернативу она взяла обычную заморозку и всю зиму наслаждается свежими томатами и соусами из них.

Не нужно стерилизовать банки и часами стоять у плиты. Берем помидоры, моем, сушим и кладем в морозилку. Кожицу с замороженных помидоров снимаем, как обычно, подержав их под теплой водой. Размороженные томаты становятся мягкими, быстро выделяют сок и — просто находка для соусов, рагу, супов и запеканок.

К тому же, при быстрой заморозке сохраняется не только больше витаминов, но и тот самый летний запах, который пропадает при тепловой обработке. И экономия налицо: летом помидоры стоят копейки, а зимой вот такие запасы из морозилки выручают.

Есть три варианта заморозки, которые стоит рассмотреть. Первый и самый простой — целиком. Моете томаты, сушите, кладете в пакет и в морозилку. После разморозки кожица легко снимется, а мякоть пойдет на суп.

Второй вариант — кусочками. Разрезаем помидоры на крупные дольки или кубики, раскладываем в один слой на подносе и в морозилку. Затем пересыпаем их в контейнер, чтобы не слиплись. Такой вариант подходит для рагу и запеканок.

И третий вариант — в виде пюре. Измельченные в блендере помидоры разливают по формочкам для льда или маленьким контейнерам. Замороженные порции томатного пюре идеальны для быстрого приготовления соуса.