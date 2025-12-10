Как есть из контейнера на работе и не чувствовать неловкость

Многие люди стесняются есть на работе из контейнеров, чувствуя неловкость перед коллегами. Эксперт по этикету Екатерина Богачева призвала относиться спокойно к тем, кто приносит обеды из дома. Она подчеркнула, что подобная практика вполне нормальна и отражает осознанный подход к своему здоровью и бюджету.

© Вечерняя Москва

Что касается таких обедов, во-первых, перед нами может быть спортсмен с определенным рационом. У нас может быть дама, которая заботится о своем здоровье. Ничего странного в этом нет, — отметила специалист.

Главное, уточнила эксперт, избегать неприятных запахов, раздражающих коллег, и не употреблять пищу непосредственно из контейнера. Вместо этого рекомендуется брать удобную кухонную утварь, салфетки и аккуратно перекладывать еду на тарелку. Такая подготовка придаст процессу эстетичность и комфорт.

При этом Богачева обратила внимание на недопустимость приема пищи непосредственно на рабочем месте, особенно возле компьютера. Гораздо лучше выделить специальную зону для приема пищи, будь то оборудованная кухня или кофейня, и делать это в отдельное время, сообщает Life.ru.

Ученые предупредили об опасности, подстерегающей человека каждый день: большинство пластиковых изделий, включая контейнеры для еды, с которыми многие ходят на работу, предназначены только для одноразового использования. Их повторное применение может привести к серьезным последствиям для здоровья — вплоть до онкологических заболеваний. Действительно ли так опасны контейнеры для еды, «Вечерняя Москва» обсудила с врачом-онкологом Евгением Черемушкиным.