Кулинарный трюк для пышной и хрустящей выпечки

Добавление крепкого алкоголя в блюда — известный кулинарный прием. Рыбаки могут влить рюмку в уху, повара — в мясо. Но у наших бабушек была своя традиция: они добавляли водку в тесто. Автор канала «Покулинарим» пишет, что делали они это не просто так, а с вполне практической целью.

Оказывается, водка в тесте работает как отличный разрыхлитель, альтернатива гашеной соде или пекарскому порошку. При этом температура водки и других ингредиентов не имеет значения — эффект будет в любом случае.

Но на этом ее функции не заканчиваются. Например, в тесто для чебуреков водку добавляют для того, чтобы при жарке на поверхности образовывались аппетитные пузырьки, которые дают ту самую золотистую и хрустящую корочку. Такое тесто становится более эластичным и меньше трескается в масле, что помогает сохранить внутри весь сок и начинку. А хворост с добавлением водки также получается особенно пышным и хрустящим.

Главное — знать меру. Алкогольный вкус в готовом блюде не чувствуется, так как спирт испаряется при высокой температуре. Но добавлять нужно совсем немного: всего 15-20 мл водки на 500 граммов муки. Ее вливают вместе с остальными жидкими компонентами — водой, молоком или маслом.

Также «ГлагоL» объяснял, как предотвратить растекание и намокание теста от сочной начинки в пирогах. Попробуйте смазать основу для начинки растительным маслом, чтобы создать влагозащитный барьер, или в ягодную начинку добавить немного крахмала.