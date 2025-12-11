Саламур из скумбрии: домашняя закуска, которая покоряет с первого кусочка

Саламур из скумбрии — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто любит вкусную рыбную закуску. Автор канала «Sousec.ru — Рецепты соусов» пишет, что сделать ее в домашних условиях — дело двух минут.

Возьмите несколько рыбок, литр воды, 100 граммов соли и вдвое меньше сахара для баланса вкусов, лавровый лист, перец и чеснок по вкусу. Помойте рыбу, снимите шкуру и удалите все внутренности. Можете готовить ее целиком или порезать на кусочки.

Для рассола в кипящую воду всыпаем сахар с солью и пряностями и даем остыть. Получившимся бульоном заливаем рыбу и прижимаем ее грузом. Оставляем в холодильнике на сутки, сбрызгиваем оливковым маслом и подаем к столу.

К саламуру хорошо подойдут традиционные драники. «ГлагоL» объяснял, что вы можете заменить в их рецепте муку на манку, чтобы добиться пышности.