Идеальные русские щи: пошаговый рецепт с томленой говядиной и капустой

Щи — это русская душа на тарелке. Еще в IX–XI веках их варили в печи, в глиняных горшках. От этого у щей был свой, неповторимый вкус. Сейчас рецепт стал проще, но суть осталась та же. Автор канала «Еда без границ» делится своими секретами, как сварить самые правильные щи.

Вам понадобятся:

2 литра воды;

500 г говядины на кости;

200 г капусты;

3 картошки;

1 луковица;

2 морковки;

1 помидор;

20 г петрушки;

25 г укропа;

2 лавровых листа;

2 ложки растительного масла;

3 горошка перца;

соль и перец по вкусу.

Итак,​‍​‌‍​‍‌ начинаем с бульона. Берем кусочек говядины, промываем, кладем в кастрюлю с холодной водой. Когда вода забурлит, добавляем в нее луковицу, морковь и корень петрушки. Убавляем огонь до минимума и даем бульону потомиться примерно два часа. В конце солим бульон, а овощи и мясо уже можно вынимать.

Теперь займемся мясом. Говядину остужаем и нарезаем небольшими кусочками. Бульон процеживаем и снова ставим на плиту. Пока он закипает, можно быстренько подготовить овощи. Картофель, помидор, морковь нарезаем мелким кубиком, капусту шинкуем по-тоненькому, зелень мелко рубим.

Для зажарки морковку обжариваем минут семь, тут же добавляем помидор, тушим еще пару минут. В кипящий бульон отправляем мясо, картофель и капусту. Когда все забурлит, варим минут 10–15, пока картошка не размякнет. Потом зажарку варим еще около четырех минут. В конце — зелень, душистый перец горошком и лаврушка. Минутка вместе на огне, потом перчим, солим.

