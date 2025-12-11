Почему так сложно остановиться при употреблении чипсов

Врач Мануэль Висо объяснил, почему человек не может остановиться, когда ест чипсы. Его слова передает издание El Economista.

Как объяснил Висо, чипсы специально созданы таким образом, чтобы человеку было невозможно остановиться при их употреблении.

«Хруст активизирует дофамин, который заставляет ваш мозг аплодировать. В них также есть соль и жир, а вместе с насыщенным вкусом это идеальное сочетание, чтобы вам захотелось еще», — рассказал он.

Еще одной характерной особенностью данного продукта является текстура. Так, чипсы быстро тают во рту, поэтому мозг воспринимает их как небольшое количество пищи. Именно поэтому и происходит переедание. А еще чипсы содержат глутамат натрия — усилитель вкуса, который быстро вызывает привыкание, заключил Висо.

