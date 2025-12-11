Почему перед покупкой сельди ее обязательно нужно потрогать

Диетолог Олег Кривченков в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал о правилах выбора рыбы к новогоднему столу. По его словам, чаще всего россияне покупают на застолье красную рыбу и сельдь.

Специалист считает, что перед покупкой сельди ее обязательно нужно потрогать.

У нее (должно быть — прим. «ВМ») плотное такое пузико. Это говорит о том, что там может быть и икорка. У нее плотная спина и, когда мы на нее надавливаем, не образуются вмятинки. Хорошая мышечная ткань, которая будет очень вкусная, — сказал Кривченков.

При этом на красной рыбе не должно быть разрывов мышечной ткани.

Стоимость приготовления салата «селедка под шубой» на четверых человек за год выросла на девять процентов. Таким образом, 350 граммов соленой селедки в этом году обойдутся в 137,4 рубля.

Символом 2026-го станет Огненная Лошадь, и именно ей предстоит угодить, чтобы год принес радость и успех. «Вечерняя Москва» узнала у нумеролога, эксперта в сфере магии Евгении Беловой, как накрыть новогодний стол, чтобы задобрить хозяйку 2026 года.