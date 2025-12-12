Известный кулинарный путеводитель назвал худшее русское блюдо

Гастрономический путеводитель TasteAtlas обновил список самой отвратительной еды планеты: в новый перечень вошло одно русское блюдо.

В 2023 году в антирейтинге первое место занимал холодец. Спустя два года его оценка выросла, и в топе остался салат «Индигирка» — он расположился на 65-й строчке рейтинга.

«Индигирку» готовят из замороженной рыбы, приправленной растительным маслом с луком и перцем.

В общем списке TasteAtlas находятся 29 русских блюд. Помимо «Индигирки», низкие оценки получили холодец, кутья, щи и рассольник.

Ранее пресс-служба Ассоциации туроператоров России поделилась рейтингом из 15 самых дорогих в мире блюд и напитков, а также рассказала, где их можно попробовать.

Кефир и творог, которые являются самыми привычными продуктами для россиян, признали самыми популярными среди всей русской еды в мире. Помимо кисломолочных продуктов, в первой пятерке также присутствуют и деликатесы: икра белуги, севрюги и русского осетра. Далее в десятку вошли рыба нельма, муксун и белый амур. Замыкают список лидеров икра сибирского осетра и икра стерляди.