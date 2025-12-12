Запасы «на черный день»: какие продукты могут храниться годами и не портиться

Больше половины россиян делают продуктовые запасы на несколько недель. В основном они состоят из круп, макарон, сахара и соли, чая и кофе, а также консервов. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, какие продукты могут храниться годами и не портиться.

© Вечерняя Москва

По словам эксперта, макароны при правильном хранении не портятся до трех лет:

Макаронные изделия могут храниться два-три года, некоторые сорта в герметичной упаковке в сухом прохладном месте и дольше. Как правило, срок годности продукта указан на упаковке, на него и нужно ориентироваться. Важно соблюдать условия хранения, держать продукт в сухом прохладном месте, использовать герметичные контейнеры или другую надежную тару, чтобы в них не завелись вредители.

Крупы также можно хранить длительное время, если соблюдать необходимые условия, заверила специалист. При этом срок хранения крупы зависит от ее вида. Например:

гречка хранится до 20 месяцев;

рис — до полутора лет;

манная и кукурузная крупы — до 10 месяцев.

Перед покупкой необходимо проверить срок годности и целостность упаковки. Держать крупы можно как в оригинальных упаковках, в которых вы их купили, но надежнее пересыпать их в стеклянную тару или в пластиковые контейнеры с плотно закрывающимися крышками. Крупы нужно хранить вдали от солнечного света, в темном сухом месте, и регулярно проверять на наличие насекомых, — посоветовала Русакова.

Кроме того, длительный срок хранения у соли, сахара, соды и уксуса, перечислила эксперт:

Можно запастись солью и сахаром, если вы их употребляете в пищу. Сода и уксус тоже могут храниться очень долго.

Помимо этого, длительный срок хранения при комнатной температуре у таких продуктов, как:

растительное масло;

специи;

приправы;

сухофрукты;

мед;

темный шоколад;

чай;

кофе;

какао-порошок.

Сухое молоко и сливки могут храниться длительно — до двух лет. А в банках — до шести месяцев. У ультрапастеризованного молока обычно срок хранения составляет шесть месяцев даже без холодильника, — отметила специалист.

Также эксперт порекомендовала при создании запасов продуктов:

Записывать дату покупки и максимально допустимые срок годности.

Если вы пересыпаете продукты в другую тару, желательно ее маркировать.

Важно соблюдать надлежащие условия хранения, температуру и влажность.

Периодически необходимо проверять свои запасы на наличие вредителей или порчи.

А еще стоит рассчитывать свои реальные потребности и сроки, на которые вы делаете запасы. Даже при длительном сроке годности, указанном на упаковке, продукты могут испортиться при неправильном хранении, поэтому перед употреблением необходимо проверять их внешний вид, запах, вкус и не употреблять испорченную пищу, — добавила Русакова.

