Пять частых ошибок в сочетании вина и сыра

Не все сочетания вина и сыра можно назвать удачными, рассказал винодел Евгений Стржалковский. Пять ошибок в комбинированиях специалист назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Сыр и вино — не случайный союз. Химические свойства этих продуктов сочетаются таким образом, что рождается та самая "химия". Молочные жиры обволакивают рецепторы, кислотность вина их очищает. Еще жир в сочетании с белками смягчает танины, вино становится более шелковистым, а общность ароматов: фруктовых, ореховых, сливочных, карамельных, грибных — делают наше восприятие вкуса более объемным», — объяснил Стржалковский.

По словам винодела, ошибочно считать, что красное вино — универсальное сочетание с сыром.

«Белые вина часто предлагают более гармоничные пары благодаря своей свежести и кислотности, которые уравновесят насыщенный вкус сыров. Излишне танинное красное вино может придать неприятную горчинку некоторым сортам сыра, — рассказал он. — Подавать к сыру вина премиальных категорий, например, "гран крю", или вина с длительной выдержкой — это тоже ошибка. Насыщенный аромат сыров может затмить утонченность и многогранность этих исключительных вин. Лучше выбирать более молодые и яркие вина, способные выдержать насыщенный вкус сыров, не растеряв при этом свою индивидуальность».

Сервировать сыр прямиком из холодильника — также ошибка, сообщил Стржалковский.

«В холоде молочный жир становится твердым, что подавляет вкус сыра. Поэтому для достижения наилучшего вкуса и текстуры сыры должны находиться при комнатной температуре — достаточно часа, проведенного вне холодильника», — рекомендовал винодел.

Также специалист посоветовал не собирать сырную тарелку к вину из множества сортов.

«Вероятность того, что одно вино будет сочетаться со всем предлагаемым ассортиментом, приближается к нулю. Сырная тарелка подходит для экспериментов, но лучшей идеей будет выбрать сначала один любимый сыр, а затем подобрать к нему подходящие вина», — добавил он.

Еще одной ошибкой Стржалковский назвал игнорирование последовательности вкусов.

«То есть начинать с насыщенного сыра, например, выдержанного голубого, который моментально перегрузит вкусовые рецепторы и помешает оценить более тонкие сыры, которые последуют за ним. Важно подавать сыры в порядке возрастания интенсивности аромата и вкуса, подбирая вина соответственно — от легких к более насыщенным, — объяснил специалист. — Экспериментируйте, дегустируйте и доверяйте своему вкусу. Профессионализм — не только знание правил, но и умение находить исключения».

