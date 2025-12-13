Перечислены продукты, которые нельзя покупать заранее на Новый год

Гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, какие продукты не стоит покупать заранее к праздничному столу. Их врач перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

«Не стоит заранее покупать фасованные нарезки — мясные, рыбные, сырные, колбасные. Как правило, они хранятся в запечатанном виде не более 72 часов, поэтому лучше купить их за пару дней до праздника. При более длительном хранении повышается риск размножения бактерий — даже если продукт сохранит визуально нормальный вид, есть его будет опасно», — отметила врач.

Также она призвала россиян покупать накануне Нового года овощи и фрукты, которые будут подаваться к столу без термической обработки. То же касается зелени: можно попытаться ее сохранить, но она потеряет свежий вид и аромат, добавила Кашух.

По ее словам, также не стоит заранее приобретать десерты и пирожные. Лучше купить их накануне или в день праздника. Все остальное вполне можно купить заранее, главное — соблюдать условия хранения, подчеркнула доктор.

Ранее диетолог Дженни Чише предупредила о неочевидной опасности мандаринов. По ее словам, для сохранения товарного вида цитрусовые фрукты обрабатывают химикатами, которые в большом количестве могут навредить здоровью.