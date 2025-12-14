Секреты приготовления красивого пряничного домика

12 декабря отметили День пряничного домика. Этот десерт создает новогоднее настроение и атмосферу уюта. «Вечерняя Москва» поговорила с руководителем производства сети кофеен Юлией Лиминой-Косачевой о секретах изготовления лакомства.

Тематические имбирные пряники готовят перед разными праздниками. Но особой популярностью они пользуются в преддверии Нового года и Рождества.

«У многих гостей эти праздники ассоциируются с чем-то теплым и домашним, поэтому медовые пряники с ароматом имбиря, корицы и мускатного ореха приходятся очень кстати», — отмечает Юлия.

По ее словам, популярные в этом сезоне формы пряников — пряничные человечки, пряники в виде символа будущего года или новогодней елки.

«Например, в этом году мы готовим разные пряничные фигурки в виде лошади — новогодние игрушки, подковы, елочные украшения. Кроме того, у нас есть пряники в виде домиков, машинок со снеговиками», — рассказывает Лимина-Косачева.

Эксперт отмечает, что все элементы для крупных пряничных изделий, например, имбирных домиков, сборных елок, каруселей, сначала выпекают по отдельности, затем детали подсушивают, расписывают вручную каждую и склеивают.

«На приготовление пряничного домика может уйти 2–3 дня, при этом работать будут два кондитера. После того как изделие склеят, ему дают просохнуть, чтобы форма крепко держалась», — подчеркивает Юлия.

Что касается рецепта — для своих пряников сети кофеен, где работает Юлия, используют классическое имбирно-медовое тесто.

«В состав, помимо муки, яиц, сливочного масла, соли и сахара, входят специи: корица, имбирь, мускатный орех. Они и придают изделиям пряный аромат. Также в тесто мы добавляем гречишно-цветочный мед. Готовое тесто вымешивается и затем отстаивается в холоде от одного дня, только после этого можно приступать к формированию и выпеканию фигурок», — делится рецептом Юлия.

Кстати, оригинальный подарок коллеге или другу — яркий набор для сборки пряничного домика. Стоить такой презент будет от 900 рублей.

Как размягчить лакомство

Вы испекли пряники, сняли пробу на следующий день, а они стали твердыми и сухими. Надежный способ размягчить их — выложить на поднос нарезанный тонкими кусочками белый хлеб, а сверху, прямо на хлеб, положить пряники. Затем уберите весь поднос в полиэтиленовый пакет или оберните пищевой пленкой. Оставьте на 2–4 часа, в зависимости от того, насколько твердые пряники и какого они размера. За это время нижняя сторона пряника, которая соприкасалась с хлебом, размягчится немного сильнее, чем нужно. Но это не страшно. Нужно убрать пряники в герметичную упаковку (например, пакетики с липким краем или зип-лок пакеты) и оставить на ночь. Влага распределится по прянику равномерно, и он станет мягким и свежим.

Пробуем сделать сами