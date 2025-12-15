Повар рассказал, какие блюда можно приготовить за несколько дней до Нового года

Перед самой волшебной ночью года многие начинают испытывать лёгкую панику: «А вдруг гости уже придут, а стол пустой?». Николай Братерский, повар с сервиса Профи.ру, в беседе с «Чемпионатом» рассказал, какие блюда можно приготовить за 1-3 дня до праздника без потери вкуса и качества.

Малосольный лосось с соусом манго-чили на закуску

За два дня до Нового года засолите лосось. Для этого вам понадобится 1 кг рыбы, 40 граммов соли, 20 граммов сахара и щепотка копчёной паприки. Оставьте лосось в холодильнике. А за день до праздника приготовьте соус: смешайте пюре манго, мелко нарубленный перец чили, сок лайма и каплю мёда. С утра в день Нового года нарежьте рыбу и подайте её с соусом – будет казаться, что вы засолили рыбу за несколько часов до курантов.

«Можно добавить нарезанный дольками апельсин и свежий укроп: эти ингредиенты придадут ещё больше свежести лососю», – отмечает повар.

Свиная шейка в пряной глазури с корнеплодами как основное блюдо

За три дня до праздника замаринуйте свиную шейку. Идеальный вариант маринада – смесь горчицы, мёда, соевого соуса, тмина и розмарина. Заверните мясо в маринаде в фольгу и отправьте в холодильник. Накануне новогодней ночи запеките шейку при 140°C под фольгой до внутренней температуры около 70°C. Готовое мясо храните под крышкой, а перед курантами будет достаточно отправить мясо в духовку на 15-18 минут при 180°C для образования корочки.

Корнеплоды – свёклу, морковь и сельдерей, можно очистить и слегка отварить за день до праздника, а вечером перед новогодней ночью положить на противень и запечь с оливковым маслом в течение 20 минут. Так основное блюдо будет готово заранее, а вечером вам нужно будет только довести его до готовности.

Йогуртовое парфе с гранолой и карамелью на десерт

За два дня до праздника приготовьте йогуртовый крем. Для этого вам понадобятся греческий йогурт, ваниль и немного сливок. Получившуюся массу разложите по стаканчикам, накройте пищевой плёнкой и храните до дня «Х» в холодильнике. Перед приходом гостей останется посыпать десерт гранолой, можно добавить сушёную клюкву для аромата и полить карамельным соусом.