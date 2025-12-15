Завтрак чемпионов за 15 минут

Если вам наскучила яичница и хочется удивить домашних, попробуйте это необычное блюдо. Оно поразит всех сочетанием вкусов, хрустящей текстурой и нежнейшей серединой. А готовится наш оригинальный завтрак из самых простых продуктов.

Сначала подготовьте хрустящую «шапочку». Для этого нарежьте батон мелкими кубиками, смешайте их с маслом и специями, отмечает канал «Совет да Еда».

Ломтики бекона (сырого или варено-копченого) выкладываем по краям формочек для кексов. В каждую «чашечку» из бекона аккуратно разбейте по одному яйцу, слегка посолите.

Сверху равномерно распределите нарезанные кубики хлеба. Отправьте форму в разогретую духовку. Выпекайте около 15 минут. За это время желток останется слегка жидким и придаст сочности.

В результате вы получите ароматные кексики с подкопченым беконом, тающим яйцом внутри и золотистой хрустящей хлебной корочкой сверху. Подавайте блюдо сразу. Оригинальный завтрак ваши домочадцы оценят по достоинству.