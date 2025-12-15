Жареные огурцы: так вы их еще не готовили

Вы можете представить, что огурцы можно не только резать в салат или солить, но и жарить. Это действительно неожиданно и очень вкусно. Хотим поделиться с вами двумя простыми рецептами.

© ГлагоL

Первый вариант: хрустящие кружочки. Огурцы нарежьте тонкими колечками, слегка посолите и обваливаю каждый кружок в муке. Затем быстро обжарьте их на растительном масле до румяной корочки. Готовые кружочки выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир, отмечает канал «Сейчас Приготовим».

Для сервировки мелко нарубите укроп и петрушку, а также несколько зубчиков чеснока. Выложите жареные огурцы на тарелку слоями, пересыпая их чесноком и зеленью. По вкусу такая закуска напоминает жареные кабачки. Никто из гостей с первого раза не догадается, из чего она сделана.

Второй рецепт: воздушные шашлычки из огурцов в хрустящей панировке. Огурцы нарежьте брусочками, посолите и дайте им немного отдохнуть, чтобы выделился лишний сок. Затем промокните их салфеткой. А пока взбейте яичные белки до устойчивой пены и измельчите в крошку кукурузные хлопья.

Каждый огуречный брусочек наденьте на шпажку, затем обмакните во взбитый белок и обваляйте в хлопьях. Заготовки выложите на пергамент и отправьте в духовку на 15-20 минут. Получаются нежные внутри и хрустящие снаружи шашлычки. Подавайте их, остудив до комнатной температуры.

«ГлагоL» ранее писал, как засолить огурцы по старинным русским рецептам. Традиционным методом засолки на Руси всегда считалась холодная. Она не требует кипячения рассола и стерилизации банок.