Как правильно составить новогоднее меню и не провести весь вечер на кухне?

Продумывание новогоднего меню на компанию – тот ещё челлендж. Николай Братерский, повар с сервиса Профи.ру, в беседе с «Чемпионатом» поделился полезными советами, как правильно рассчитать своё время.

© Чемпионат.com

Проверьте запасы

Прежде чем составлять список покупок к новогоднему столу, загляните на дальние полки кухни и в холодильник. Посмотрите, что у вас уже есть.

«Возможно, там лежит банка артишоков, например? Делать из неё оливье XXI века не стоит, но как акцент к сырной тарелке – идеально. Попросите сделать то же самое всех гостей – так сможете сэкономить и время, и деньги, отталкиваясь от того, что завалялось в холодильнике, но ещё пригодно к употреблению. Вдруг найдётся банка зелёного горошка для оливье или кукурузы для другого салата», – сказал эксперт.

Разделите меню на три части

Это холодные блюда, горячее, которое «дойдёт» без вашего участия, и десерты. Первые можно приготовить за день-два до праздника. Идеальные варианты – рулет из курицы с вялеными томатами, запечённые овощи, хумус, различные паштеты.

На горячее выберите блюдо, приготовление которого не требует постоянного контроля. Например, утка или свинина в духовке. Запечь их можно днём, а вечером останется просто разогреть с глянцевым соусом и подать на стол.

«Не заморачивайтесь по поводу десертов: всё-таки главное правило новогоднего стола – вы должны отдыхать не меньше гостей. Подойдут тирамису в стаканчиках, чизкейк без выпечки или мороженое с карамельным топпингом. Все эти десерты выглядят празднично, но на них не уйдёт много времени», – говорит Николай Братерский.

Продумайте тайминг

Для начала сформируйте список всего, что будет на новогоднем столе. А потом распишите от руки или в заметках телефона, что нужно приготовить за день, накануне, утром, а что – разогреть за час до прихода гостей.

Подумайте над сервировкой

Даже самые обычные блюда могут выглядеть по-новогоднему, если добавить текстуры – орехи, зелёное масло, гранатовые зёрна, микрозелень. Такая сервировка не займёт у вас много времени, но добавит вашему столу изюминку.

Делегируйте

Пусть кто-то из гостей отвечает за закуски или напитки. Все-таки создание праздника – общее дело. К делегированию можно подойти креативно: например, пусть каждый принесёт на стол блюдо, с которым у него ассоциируется уходящий год.