Роскачество обнаружило несоответствие ГОСТу у зеленого горошка трех марок. В товарах выявили неоднородный размер бобов и примесь коричневого гороха, при этом вся продукция безопасна для потребления. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщили в пресс-службе организации.

Консервированный зеленый горошек, в маркировке которого указан ГОСТ, должен соответствовать целому ряду строгих органолептических показателей. Несоответствие ГОСТ в таких случаях рассматривается как нарушение, — говорится в сообщении.

Нарушения выявили в продукции трех торговых марок: Global Village, «Юнона» и «Маркет». В первых двух случаях размер горошин варьируется от мелкого до крупного. Количество битых зерен составило 6,8 и 6,9 процента соответственно, в то время как для высшего сорта этот показатель не должен превышать шести процентов. У «Маркета» выявили примесь кормового коричневого гороха в количестве одной штуки, передает сайт Роскачества.

Ранее организация обнаружила кишечную палочку в сыре Бри с белой плесенью целого ряда брендов. Кроме того, у нескольких образцов нашли ингредиенты, не указанные в составе. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, насколько опасен сыр с плесенью и кишечной палочкой, а также как выбрать качественный продукт.

