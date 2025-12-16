Названа самая любимая у россиян рыба

Глава ВАРПЭ Зверев назвал селедку самой любимой у россиян рыбой
Селедка - это самая популярная у россиян рыба. Об этом заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"На первом месте - сельдь, потом лососевые, затем - треска, скумбрия и минтай", - сказал он в интервью РИА Новости.
Зверев отметил, что потребление рыбы и продукции из нее в России выше по сравнению со многими другими странами, однако все равно ниже норм, которые рекомендует Минздрав.
По его словам, поставленное президентом РФ Владимиром Путиным поручение сделать рыбу и морепродукты доступными для россиян - это задача повышенной сложности.
"Непросто рассказать людям о преимуществах рыбы - это и так вся страна знает, задача - в переходе на более высокий уровень потребления", - подчеркнул Зверев.