Вместо салата: сырные шарики в крабовой стружке для праздничного фуршета
Надоел обычный крабовый салат? Попробуйте сделать из этих ингредиентов закусочные шарики по рецепту автора канала «Сладкий персик», которые украсят любой праздничный стол.
Ингредиенты:
- крабовые палочки — 200 г;
- твердый сыр — 150 г;
- вареные яйца — 3–4 шт.;
- майонез — 1 ст. ложка.
Яйца и сыр натрите на терке и смешайте с майонезом. Не перестарайтесь с соусом, смесь должна быть липкой и держать форму. Крабовые палочки немного заморозьте и натрите на терке, чтобы они не липли и были воздушной крошкой.
Из сырно-яичной смеси сформируйте шарики и обваляйте их в крабовой стружке. Можно подавать закуску сразу или после охлаждения.
Также «ГлагоL» предлагал еще один вариант закуски к праздничному столу. Это кальмары в маринаде из чеснока, перца, соли и лимонного сока. Готовить их не так уж и долго, но вкус вы точно запомните навсегда.