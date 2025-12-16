Вместо салата: сырные шарики в крабовой стружке для праздничного фуршета

Надоел​‍​‌‍​‍‌ обычный крабовый салат? Попробуйте сделать из этих ингредиентов закусочные шарики по рецепту автора канала «Сладкий персик», которые украсят любой праздничный стол.

Ингредиенты:

крабовые палочки — 200 г;

твердый сыр — 150 г;

вареные яйца — 3–4 шт.;

майонез — 1 ст. ложка.

Яйца и сыр натрите на терке и смешайте с майонезом. Не перестарайтесь с соусом, смесь должна быть липкой и держать форму. Крабовые палочки немного заморозьте и натрите на терке, чтобы они не липли и были воздушной крошкой.

Из сырно-яичной смеси сформируйте шарики и обваляйте их в крабовой стружке. Можно подавать закуску сразу или после охлаждения.

Также «ГлагоL» предлагал еще один вариант закуски к праздничному столу. Это кальмары в маринаде из чеснока, перца, соли и лимонного сока. Готовить их не так уж и долго, но вкус вы точно запомните навсегда.