Хачапури как в Грузии: подробный рецепт с разными видами сыра

Автор канала «Шеф Дмитрий | Рецепты» предлагает рецепт универсального теста для двух видов хачапури — имеретинского и аджарского. Оно получается мягким, эластичным и подходит и для сладких пирогов.

© ГлагоL

Ингредиенты для теста:

молоко — 400 мл;

горячая вода — 200 мл;

дрожжи быстродействующие — 10 г;

сахар — 1 ст. л.;

растительное масло — 80 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — 1 ст. л.;

сливочное масло — 30 г;

мука — 900–950 г (до слегка липкой консистенции).

Для начинки (на 2 хачапури):

сулугуни (45%) — 450 г;

дагестанский малосольный сыр — 380 г;

сливочное масло — 30 г.

Смешайте​‍​‌‍​‍‌ теплое молоко, воду, дрожжи и сахар и дайте постоять 15 минут. Затем добавьте масло, яйцо, соль и муку. Замесите тесто, накройте и оставьте на 1–1,5 часа.

Для начинки натрите сыры и смешайте со сливочным маслом. Для имеретинского хачапури сформируйте из сыра шар (500 г), для аджарского оставьте сыр рассыпчатым.

Тесто разделите: один шар 400 г для имеретинского и два шара по 200 г для аджарского. Раскатайте, уложите начинку, сформируйте круглую лепешку с отверстием в центре для имеретинского и лодочку с загнутыми краями для аджарского. Выпекайте при 200°C 10–15 минут. Для аджарского за 2–3 минуты до готовности в центр вылейте желток, добавьте кусочки сливочного ​‍​‌‍​‍‌масла.