Опрос выявил самое популярное блюдо россиян

Курица в меду из «Игры престолов» стала самым популярным блюдом у россиян. Кроме того, на новогоднем столе хотели бы видеть заливную рыбу из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

Курицу в меду в качестве праздничного угощения выбрали 28% опрошенных, заливную рыбу — 27,9%. Об этом свидетельствуют данные опроса онлайн-кинотеатра Kion и торговой сети «Перекрёсток», имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В тройку лидеров также вошла пицца из «Черепашек-ниндзя» (27,5% опрошенных). В числе популярных киноблюд россияне назвали сливочное пиво из серии фильмов о Гарри Поттере (23,5%) и яблочный штрудель из киноленты Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки» (22,4%).

Как показало исследование, кино остаётся важной частью новогодних традиций россиян. Фильмы и сериалы в праздники смотрит каждый второй. Треть опрошенных делают это время от времени. Лидером среди фильмов, создающих праздничное настроение, по-прежнему остаётся «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Далее следуют фильм «Один дома» и серия фильмов о Гарри Поттере.