Повар поделился простым рецептом новогоднего десерта без выпечки

Чемпионат.com

Приготовить на Новый год вкусный десерт можно быстро и просто. Николай Братерский, повар с сервиса Профи.ру, в беседе с «Чемпионатом» поделился рецептом новогоднего чизкейка с мандариновым желе без выпечки.

Повар поделился простым рецептом новогоднего десерта без выпечки
© Чемпионат.com

Ингредиенты:

  • 200 г печенья (песочное или овсяное);
  • 100 г сливочного масла;
  • 400 г сливочного сыра;
  • 200 мл сливок (жирность не менее 33%);
  • 70 г сахарной пудры;
  • щепотка ванили;
  • 200 мл свежевыжатого мандаринового сока;
  • 2 ч. л. желатина;
  • дольки мандарина, веточки розмарина и щепотка тростникового сахара для украшения.

Рецепт

  1. Для основы десерта возьмите 200 г печенья, лучше песочного или овсяного, и 100 г сливочного масла. Печенье измельчите до состояния крошки, смешайте с растопленным маслом и утрамбуйте на дно формы. Поставьте в холодильник на 15-20 минут.
  2. Пока основа охлаждается, займитесь кремом. Для него смешайте 400 г сливочного сыра, 200 мл сливок жирностью не менее 33%, 70 г сахарной пудры и немного ванили. Взбейте ингредиенты до пышности — масса должна быть воздушной, но устойчивой. Выложите её на основу, разровняйте и снова уберите в холодильник минимум на час-полтора. Главное — не спешить: пусть каждый слой «соберётся».
  3. Мандарины — главный вкус зимних праздников. Смешайте 200 мл свежего мандаринового сока с двумя чайными ложками желатина, который предварительно растворите в тёплой воде. Остудите, аккуратно залейте желе поверх крема и поставьте готовый десерт в холодильник минимум на три часа.

«Перед подачей на стол украсьте десерт дольками мандарина, веточками розмарина и щепоткой сахара. Получится не просто десерт, а настоящее новогоднее настроение на тарелке. Без духовки и стресса, но со вкусом, который запомнится всем гостям надолго», — говорит повар.