Повар поделился простым рецептом новогоднего десерта без выпечки

Приготовить на Новый год вкусный десерт можно быстро и просто. Николай Братерский, повар с сервиса Профи.ру, в беседе с «Чемпионатом» поделился рецептом новогоднего чизкейка с мандариновым желе без выпечки.

Ингредиенты:

200 г печенья (песочное или овсяное);

100 г сливочного масла;

400 г сливочного сыра;

200 мл сливок (жирность не менее 33%);

70 г сахарной пудры;

щепотка ванили;

200 мл свежевыжатого мандаринового сока;

2 ч. л. желатина;

дольки мандарина, веточки розмарина и щепотка тростникового сахара для украшения.

Рецепт

Для основы десерта возьмите 200 г печенья, лучше песочного или овсяного, и 100 г сливочного масла. Печенье измельчите до состояния крошки, смешайте с растопленным маслом и утрамбуйте на дно формы. Поставьте в холодильник на 15-20 минут. Пока основа охлаждается, займитесь кремом. Для него смешайте 400 г сливочного сыра, 200 мл сливок жирностью не менее 33%, 70 г сахарной пудры и немного ванили. Взбейте ингредиенты до пышности — масса должна быть воздушной, но устойчивой. Выложите её на основу, разровняйте и снова уберите в холодильник минимум на час-полтора. Главное — не спешить: пусть каждый слой «соберётся». Мандарины — главный вкус зимних праздников. Смешайте 200 мл свежего мандаринового сока с двумя чайными ложками желатина, который предварительно растворите в тёплой воде. Остудите, аккуратно залейте желе поверх крема и поставьте готовый десерт в холодильник минимум на три часа.