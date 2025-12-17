Повар поделился простым рецептом новогоднего десерта без выпечки
Приготовить на Новый год вкусный десерт можно быстро и просто. Николай Братерский, повар с сервиса Профи.ру, в беседе с «Чемпионатом» поделился рецептом новогоднего чизкейка с мандариновым желе без выпечки.
Ингредиенты:
- 200 г печенья (песочное или овсяное);
- 100 г сливочного масла;
- 400 г сливочного сыра;
- 200 мл сливок (жирность не менее 33%);
- 70 г сахарной пудры;
- щепотка ванили;
- 200 мл свежевыжатого мандаринового сока;
- 2 ч. л. желатина;
- дольки мандарина, веточки розмарина и щепотка тростникового сахара для украшения.
Рецепт
- Для основы десерта возьмите 200 г печенья, лучше песочного или овсяного, и 100 г сливочного масла. Печенье измельчите до состояния крошки, смешайте с растопленным маслом и утрамбуйте на дно формы. Поставьте в холодильник на 15-20 минут.
- Пока основа охлаждается, займитесь кремом. Для него смешайте 400 г сливочного сыра, 200 мл сливок жирностью не менее 33%, 70 г сахарной пудры и немного ванили. Взбейте ингредиенты до пышности — масса должна быть воздушной, но устойчивой. Выложите её на основу, разровняйте и снова уберите в холодильник минимум на час-полтора. Главное — не спешить: пусть каждый слой «соберётся».
- Мандарины — главный вкус зимних праздников. Смешайте 200 мл свежего мандаринового сока с двумя чайными ложками желатина, который предварительно растворите в тёплой воде. Остудите, аккуратно залейте желе поверх крема и поставьте готовый десерт в холодильник минимум на три часа.
«Перед подачей на стол украсьте десерт дольками мандарина, веточками розмарина и щепоткой сахара. Получится не просто десерт, а настоящее новогоднее настроение на тарелке. Без духовки и стресса, но со вкусом, который запомнится всем гостям надолго», — говорит повар.