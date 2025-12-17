Необычное прочтение любимых салатов: чем удивить гостей за новогодним столом

В новогоднюю ночь хочется приятно удивить гостей чем-то необычным вместо набивших оскомину оливье, крабового и шубы. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов оригинальные рецепты салатов и способы уникальной подачи праздничных блюд.

Салат из печеных овощей с домашним сыром

Шеф-повар Руслан Березовский рассказал, что для приготовления этого блюда понадобятся:

баклажаны;

болгарский перец разных цветов;

красный лук;

томаты;

кабачок (по желанию);

домашний сыр;

специи и соль.

Овощи нарезаются на произвольные дольки среднего размера и запекаются в духовке с добавлением любимых специй и соли. Затем их нужно выложить на широкое блюдо, а сверху выложить ломтики домашнего сыра (его можно купить на рынке), — пояснил эксперт.

Нетипичный оливье

Так как оливье — один из главных атрибутов новогоднего застолья, шеф-повар рекомендовал не отказываться от этого блюда, а приготовить его в обновленной интерпретации. Вам понадобятся:

авокадо;

мясо камчатского краба;

морковь;

консервированный горошек;

соленые огурцы;

яйца;

лук;

заправка.

Чтобы сделать салат необычным, достаточно заменить привычное мясо на камчатского краба, а картофель — на авокадо. Такая версия легендарного салата сильно удивит гостей, — считает спикер.

Салат с обжаренным языком

Для этого салата понадобятся:

свежий огурец;

кинза;

говяжий язык;

кабачок;

заправка на основе корейского майонеза.

Говяжий язык необходимо предварительно отварить, нарезать на ломтики и обжарить на сковороде. Также нужно обжарить кабачок. Огурец нарезать на произвольные кусочки и выложить все это на блюдо. Основная изюминка этого блюда — в заправке. Для нее потребуется смешать корейский майонез с соевым и устричным соусами и смешать с готовым салатом, — пояснил Березовский.

Салат «Авторский»

В свою очередь бренд-шеф Центра подготовки спортивного резерва Александр Гарбуз рассказал, что одним из любимых блюд на новогоднем столе для многих является мимоза. У этого блюда тоже есть необычное прочтение. Вам потребуется:

картофель;

яйцо;

морковь;

луковица;

соль — по вкусу;

лосось;

красная икра;

соус айоли (из чеснока, яйца, оливкового масла и лимонного сока).

В этой вариации салата консервированная рыба не понадобится, вместо нее будет слабосоленый лосось. Для начала отваренные овощи нужно нарезать кубиком, а не натереть на терке, и смешать с соусом айоли. Получившуюся массу выложить порционно в тарелку, натереть желток, сверху выложить кусочки слабосоленого лосося и несколько ложек икры, — сказал он.

Салат «Охотничий»

Также есть необычная вариация салата «Охотничий», сообщил шеф. Для него понадобятся:

отварной картофель;

соленые огурцы;

отваренная морковь;

лук;

перепелка;

мандарины;

майонез.

Отваренные овощи необходимо смешать с майонезом, выложить порционно в емкости, украсив по бокам мясом жареной перепелки, а сверху положить несколько долек мандарина, — рассказал Гарбуз.

Предстоящий символ года — Огненная Лошадь. Так как животное травоядное парнокопытное, на стол ни в коем случае нельзя выставлять мясо. Какие еще блюда стоит исключить из новогоднего меню, «Вечерняя Москва» узнала у шеф-поваров.