Необычное прочтение любимых салатов: чем удивить гостей за новогодним столом

Вечерняя Москва

В новогоднюю ночь хочется приятно удивить гостей чем-то необычным вместо набивших оскомину оливье, крабового и шубы. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов оригинальные рецепты салатов и способы уникальной подачи праздничных блюд.

Необычное прочтение любимых салатов: чем удивить гостей за новогодним столом
© Вечерняя Москва

Салат из печеных овощей с домашним сыром

Шеф-повар Руслан Березовский рассказал, что для приготовления этого блюда понадобятся:

  • баклажаны;
  • болгарский перец разных цветов;
  • красный лук;
  • томаты;
  • кабачок (по желанию);
  • домашний сыр;
  • специи и соль.
Овощи нарезаются на произвольные дольки среднего размера и запекаются в духовке с добавлением любимых специй и соли. Затем их нужно выложить на широкое блюдо, а сверху выложить ломтики домашнего сыра (его можно купить на рынке), — пояснил эксперт.

Нетипичный оливье

Так как оливье — один из главных атрибутов новогоднего застолья, шеф-повар рекомендовал не отказываться от этого блюда, а приготовить его в обновленной интерпретации. Вам понадобятся:

  • авокадо;
  • мясо камчатского краба;
  • морковь;
  • консервированный горошек;
  • соленые огурцы;
  • яйца;
  • лук;
  • заправка.
Чтобы сделать салат необычным, достаточно заменить привычное мясо на камчатского краба, а картофель — на авокадо. Такая версия легендарного салата сильно удивит гостей, — считает спикер.

Салат с обжаренным языком

Для этого салата понадобятся:

  • свежий огурец;
  • кинза;
  • говяжий язык;
  • кабачок;
  • заправка на основе корейского майонеза.
Говяжий язык необходимо предварительно отварить, нарезать на ломтики и обжарить на сковороде. Также нужно обжарить кабачок. Огурец нарезать на произвольные кусочки и выложить все это на блюдо. Основная изюминка этого блюда — в заправке. Для нее потребуется смешать корейский майонез с соевым и устричным соусами и смешать с готовым салатом, — пояснил Березовский.

Салат «Авторский»

В свою очередь бренд-шеф Центра подготовки спортивного резерва Александр Гарбуз рассказал, что одним из любимых блюд на новогоднем столе для многих является мимоза. У этого блюда тоже есть необычное прочтение. Вам потребуется:

  • картофель;
  • яйцо;
  • морковь;
  • луковица;
  • соль — по вкусу;
  • лосось;
  • красная икра;
  • соус айоли (из чеснока, яйца, оливкового масла и лимонного сока).
В этой вариации салата консервированная рыба не понадобится, вместо нее будет слабосоленый лосось. Для начала отваренные овощи нужно нарезать кубиком, а не натереть на терке, и смешать с соусом айоли. Получившуюся массу выложить порционно в тарелку, натереть желток, сверху выложить кусочки слабосоленого лосося и несколько ложек икры, — сказал он.

Салат «Охотничий»

Также есть необычная вариация салата «Охотничий», сообщил шеф. Для него понадобятся:

  • отварной картофель;
  • соленые огурцы;
  • отваренная морковь;
  • лук;
  • перепелка;
  • мандарины;
  • майонез.
Отваренные овощи необходимо смешать с майонезом, выложить порционно в емкости, украсив по бокам мясом жареной перепелки, а сверху положить несколько долек мандарина, — рассказал Гарбуз.

Предстоящий символ года — Огненная Лошадь. Так как животное травоядное парнокопытное, на стол ни в коем случае нельзя выставлять мясо. Какие еще блюда стоит исключить из новогоднего меню, «Вечерняя Москва» узнала у шеф-поваров.