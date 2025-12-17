Необычное прочтение любимых салатов: чем удивить гостей за новогодним столом
В новогоднюю ночь хочется приятно удивить гостей чем-то необычным вместо набивших оскомину оливье, крабового и шубы. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов оригинальные рецепты салатов и способы уникальной подачи праздничных блюд.
Салат из печеных овощей с домашним сыром
Шеф-повар Руслан Березовский рассказал, что для приготовления этого блюда понадобятся:
- баклажаны;
- болгарский перец разных цветов;
- красный лук;
- томаты;
- кабачок (по желанию);
- домашний сыр;
- специи и соль.
Овощи нарезаются на произвольные дольки среднего размера и запекаются в духовке с добавлением любимых специй и соли. Затем их нужно выложить на широкое блюдо, а сверху выложить ломтики домашнего сыра (его можно купить на рынке), — пояснил эксперт.
Нетипичный оливье
Так как оливье — один из главных атрибутов новогоднего застолья, шеф-повар рекомендовал не отказываться от этого блюда, а приготовить его в обновленной интерпретации. Вам понадобятся:
- авокадо;
- мясо камчатского краба;
- морковь;
- консервированный горошек;
- соленые огурцы;
- яйца;
- лук;
- заправка.
Чтобы сделать салат необычным, достаточно заменить привычное мясо на камчатского краба, а картофель — на авокадо. Такая версия легендарного салата сильно удивит гостей, — считает спикер.
Салат с обжаренным языком
Для этого салата понадобятся:
- свежий огурец;
- кинза;
- говяжий язык;
- кабачок;
- заправка на основе корейского майонеза.
Говяжий язык необходимо предварительно отварить, нарезать на ломтики и обжарить на сковороде. Также нужно обжарить кабачок. Огурец нарезать на произвольные кусочки и выложить все это на блюдо. Основная изюминка этого блюда — в заправке. Для нее потребуется смешать корейский майонез с соевым и устричным соусами и смешать с готовым салатом, — пояснил Березовский.
Салат «Авторский»
В свою очередь бренд-шеф Центра подготовки спортивного резерва Александр Гарбуз рассказал, что одним из любимых блюд на новогоднем столе для многих является мимоза. У этого блюда тоже есть необычное прочтение. Вам потребуется:
- картофель;
- яйцо;
- морковь;
- луковица;
- соль — по вкусу;
- лосось;
- красная икра;
- соус айоли (из чеснока, яйца, оливкового масла и лимонного сока).
В этой вариации салата консервированная рыба не понадобится, вместо нее будет слабосоленый лосось. Для начала отваренные овощи нужно нарезать кубиком, а не натереть на терке, и смешать с соусом айоли. Получившуюся массу выложить порционно в тарелку, натереть желток, сверху выложить кусочки слабосоленого лосося и несколько ложек икры, — сказал он.
Салат «Охотничий»
Также есть необычная вариация салата «Охотничий», сообщил шеф. Для него понадобятся:
- отварной картофель;
- соленые огурцы;
- отваренная морковь;
- лук;
- перепелка;
- мандарины;
- майонез.
Отваренные овощи необходимо смешать с майонезом, выложить порционно в емкости, украсив по бокам мясом жареной перепелки, а сверху положить несколько долек мандарина, — рассказал Гарбуз.
Предстоящий символ года — Огненная Лошадь. Так как животное травоядное парнокопытное, на стол ни в коем случае нельзя выставлять мясо. Какие еще блюда стоит исключить из новогоднего меню, «Вечерняя Москва» узнала у шеф-поваров.