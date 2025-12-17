Сколько можно хранить оливье, чтобы не отравиться

Быстрее всего портятся салаты, заправленные майонезом, особенно если в их состав входят яйца, консервированные овощи и мясные продукты - к таким относится и классический оливье. Употребление просроченного салата может вызвать тяжелое пищевое отравление с тошнотой, рвотой, диареей и даже повышением температуры, предупредила заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.

"В холодильнике при температуре +2…+6 градусов такой салат может храниться не больше 12 часов, без заправки - 18 часов. Норм для хранения салата без холодильника нет, его вообще нельзя хранить на столе", - подчеркнула она в беседе с Газетой.Ru.

Однако не только майонез ускоряет порчу блюда. Салат быстрее испортится, если в него добавлена свежая зелень, использованы недостаточно охлажденные или залежавшиеся продукты, а также при резких перепадах температуры.

"Немаловажным является выбор посуды. Лучше всего оливье хранить в стеклянной или керамической вазе, или пластиковом контейнере с плотно закрывающейся крышкой. Если вы кладете салат в вазу, закрывайте ее пищевой пленкой, чтобы минимизировать контакт с воздухом и предотвратить впитывание запахов из холодильника", - посоветовала эксперт.

Чтобы снизить риски, рекомендуется готовить салат небольшими порциями и съедать его в течение дня. Если блюдо пролежало в холодильнике дольше рекомендованного срока, лучше не рисковать и отказаться от его употребления, особенно детям и людям с ослабленным иммунитетом. При малейших сомнениях в свежести безопаснее приготовить новую порцию, чем подвергать здоровье неоправданной опасности.

Из-за риска заражения патогенными бактериями не стоит покупать салат оливье в магазине, если нет уверенности в репутации производителя.