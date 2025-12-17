Эксперт поделился рецептами рыбных закусок для новогоднего стола

Чтобы создать праздничное настроение и перенести гостей в атмосферу ужинов аристократии, стоит приготовить рыбную закуску «Императорская корзинка». Об этом «Газете.Ru» рассказала гастрокритик Анастасия Гермут.

«Императорская корзинка» сочетает в себе легкость белой рыбы и богатый вкус свежих овощей. Блюдо прекрасно смотрится на праздничном столе и подходит для подачи как холодным, так и слегка теплым», — заявила эксперт.

Гермут сообщила, что для приготовления понадобятся: 400 г филе белой рыбы (треска, минтай), 1 средняя морковь, 1 небольшая луковица, 2 яйца, 100 мл 10%-ных сливок, 50 г твердого сыра, укроп, а также соль и перец по вкусу.

«Рыбу отварите в подсоленной воде 10–12 минут, а затем нарежьте небольшими кусочками. Морковь отварите и натрите на крупной терке, лук мелко порежьте и слегка обжарьте. После взбейте яйца со сливками, добавьте соль, перец и рубленый укроп. В форме для выпечки выложите слоями: рыбу, морковь, лук. Залейте яичной смесью и посыпьте сыром. Запекайте при 180°C 20–25 минут до золотистой корочки», — рассказала гастрокритик.

Она отметила, что морковь и укроп усиливают пользу рыбного белка благодаря природным каротиноидам, поддерживающим работу организма.

Еще одна закуска, которую посоветовала приготовить Гермут, — «Северная рюмка».

«В XIX веке рыба подавалась на небольших порционных тарелках, часто с пикантными соусами и зеленью. «Северная рюмка» является современной адаптацией такой подачи: филе в нежной заливке с ароматными травами», — отметила она.

По ее словам, для приготовления понадобятся: 300 г филе хека, 1 яйцо, 100 мл нежирных сливок, 1 ст. л. лимонного сока, щепотка мускатного ореха, укроп и петрушка, соль и перец.

«Рыбу нарежьте небольшими кубиками и слегка отварите. После взбейте яйцо со сливками, добавьте лимонный сок, мускат и зелень. Выложите рыбу в маленькие порционные формочки и залейте смесью. Выпекайте при 160°C 15–20 минут. Подавайте прямо в формочках, украшенных зеленью», — рассказала Гермут.

Она добавила, что хек обеспечивает организм белком и аминокислотами, необходимыми для восстановления тканей, а лимонный сок и зелень придают блюду свежести.

Гермут рекомендовала также попробовать приготовить паштет из белой рыбы с миндальной ноткой. Она обратила внимание, что паштеты были обязательной частью столов аристократии: их готовили из рыбы, грибов или печени, подавая с тонкими ломтиками хлеба.

Эксперт заявила, что в список ингредиентов входят 300 г филе минтая, 50 г сливочного масла, 1 яйцо, 20 г миндаля, соль, белый перец и зелень.

«Рыбу отварите и измельчите блендером вместе с маслом. Миндаль слегка обжарьте и добавьте в массу, вбейте яйцо. Посолите, поперчите и выложите в форму. Запекайте при 180°C 15 минут и остудите. Подавать лучше с багетом или крекерами», — поделилась гастрокритик.

Эксперт также призвала приготовить рыбные рулетики с овощной начинкой. По ее словам, эта закуска напоминает о приемах при дворе Николая II: рыба нарезалась тонкими полосками и сворачивалась с различными начинками, создавая эффектный внешний вид.

Для приготовления потребуются: 400 г филе трески, 1 морковь, 1 маленький кабачок, 1 ст. л. оливкового масла, соль, перец и зелень.

«Рыбу нарежьте тонкими полосками и слегка обжарьте на сковороде. Морковь и кабачок нарежьте тонкой соломкой и тоже слегка обжарьте. На полоску рыбы выложите овощи и сверните рулетом. Украсьте зеленью и подавайте с соусом на основе йогурта», — посоветовала Гермут.

В список закусок вошли и тарталетки с белой рыбой и зеленью. Гермут отметила, что тарталетки были популярным лакомством на императорских балах: маленькие, удобные для подачи и визуально эффектные.

Для приготовления понадобятся: 200 г филе минтая, 6 готовых тарталеток, 2 яйца, 50 мл сливок, зелень, соль и перец.