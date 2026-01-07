Семь питательных ужинов для набора мышечной массы

Именно вечерний прием пищи часто закрывает дефицит калорий, белка и сложных углеводов, необходимых для восстановления мышц после нагрузки. Поэтому хороший ужин для набора массы — это плотная еда, но важно, чтобы она была сбалансированной. «‎Рамблер» сделал подборку сытнах ужинов, которые помогут нарастить мышечную массу.

1. Гречка с уткой и яблоком

Ингредиенты:

  • утиное филе — 200 г
  • гречка — 80 г
  • яблоко — 1 шт.
  • сливочное масло — 10 г
  • соль — по вкусу
  • черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

  • Отварите гречку до готовности.
  • Утиное филе нарежьте кусочками и обжарьте на сухой сковороде, чтобы вытопился жир.
  • Добавьте нарезанное яблоко и готовьте еще три–четыре минуты до мягкости.
  • Соедините утку с гречкой, добавьте сливочное масло, посолите и поперчите.
  • Перемешайте и прогрейте перед подачей.

2. Рис с креветками, яйцом и арахисовым соусом

Ингредиенты:

  • рис жасмин — 80 г
  • креветки очищенные — 150 г
  • яйца — 2 шт.
  • арахисовая паста — 1 ст. л.
  • соевый соус — 1 ч. л.
  • растительное масло — 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Отварите рис до готовности.
  2. На сковороде разогрейте масло, обжарьте креветки по одной–две минуты с каждой стороны и переложите их в сторону.
  3. В той же сковороде быстро перемешайте яйца до состояния крупной яичной крошки.
  4. Добавьте рис, креветки и арахисовую пасту, влейте соевый соус и хорошо перемешайте.
  5. Прогрейте блюдо еще одну–две минуты и подавайте горячим.

3. Запеченная тыква с фаршем и фетой

Ингредиенты:

  • мякоть тыквы — 300 г
  • говяжий или куриный фарш — 200 г
  • сыр фета — 50 г
  • оливковое масло — 1 ст. л.
  • соль — по вкусу
  • сушеный орегано — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Тыкву нарежьте крупными кусками, выложите в форму, сбрызните маслом и запекайте при 180 градусах около 25 минут.
  2. Фарш обжарьте на сковороде с солью и орегано до готовности.
  3. Выньте тыкву из духовки, выложите сверху фарш, раскрошите фету и отправьте в духовку еще на десять минут.
  4. Подавайте теплым, как самостоятельное блюдо.

4. Индейка с нутом и тахини

Ингредиенты:

  • филе индейки — 200 г
  • нут отварной — 120 г
  • паста тахини — 1 ст. л.
  • чеснок — 1 зубчик
  • оливковое масло — 1 ст. л.
  • лимонный сок — 1 ч. л.
  • соль — по вкусу
  • паприка — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Филе индейки нарежьте крупными кусочками и обжарьте на оливковом масле до румяной корочки.
  2. Добавьте мелко нарезанный чеснок и паприку, прогрейте 30 секунд.
  3. Выложите нут, перемешайте и прогрейте все вместе две–три минуты.
  4. В отдельной миске смешайте тахини с лимонным соком и небольшим количеством воды до кремовой консистенции.
  5. Перед подачей полейте блюдо соусом.

5. Чечевица с яйцом пашот и сыром

Ингредиенты:

  • чечевица — 100 г
  • яйца — 2 шт.
  • твердый сыр — 40 г
  • оливковое масло — 1 ст. л.
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварите чечевицу до мягкости, посолите и заправьте оливковым маслом.
  2. Сварите яйца пашот в слегка подкисленной воде.
  3. Выложите чечевицу в тарелку, сверху положите яйца и посыпьте тертым сыром.
  4. Подавайте сразу, пока желток остается жидким.

6. Паста с лососем, сливками и лимонной цедрой

Ингредиенты:

  • паста (фетучини или пенне) — 80 г
  • филе лосося — 150 г
  • сливки 20–30% — 100 мл
  • сливочное масло — 10 г
  • лимонная цедра — по вкусу
  • соль — по вкусу
  • черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварите пасту в подсоленной воде до состояния аль денте.
  2. Лосось нарежьте крупными кубиками и обжарьте на сливочном масле две–три минуты, аккуратно переворачивая, чтобы рыба осталась сочной.
  3. Влейте сливки, добавьте соль и перец, прогрейте соус одну–две минуты.
  4. Соедините пасту с соусом и в самом конце добавьте немного лимонной цедры.
  5. Перемешайте и подавайте сразу.

7. Картофельное пюре с говядиной и грибным соусом

Ингредиенты:

  • картофель — 300 г
  • говядина — 200 г
  • шампиньоны — 150 г
  • сливки 20% — 80 мл
  • сливочное масло — 20 г
  • растительное масло — 1 ст. л.
  • соль — по вкусу
  • черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Картофель отварите до мягкости, слейте воду и разомните с половиной сливочного масла до однородного пюре.
  2. Говядину нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на растительном масле до румяной корочки.
  3. Добавьте нарезанные грибы и готовьте еще четыре–пять минут.
  4. Влейте сливки, посолите и поперчите, прогрейте соус до легкого загустения.
  5. Подавайте говядину с грибным соусом поверх картофельного пюре.

Набор мышечной массы напрямую зависит не только от тренировок, но и от того, насколько стабильно организм получает энергию и строительный материал. Ужин в этом процессе играет ключевую роль. Но важно помнить, что для набора массы важно не столько количество еды, сколько ее состав: сочетание животного белка, сложных углеводов и жиров.

