Семь питательных ужинов для набора мышечной массы

Именно вечерний прием пищи часто закрывает дефицит калорий, белка и сложных углеводов, необходимых для восстановления мышц после нагрузки. Поэтому хороший ужин для набора массы — это плотная еда, но важно, чтобы она была сбалансированной. «‎Рамблер» сделал подборку сытнах ужинов, которые помогут нарастить мышечную массу.

1. Гречка с уткой и яблоком

Ингредиенты:

утиное филе — 200 г

гречка — 80 г

яблоко — 1 шт.

сливочное масло — 10 г

соль — по вкусу

черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

Отварите гречку до готовности.

Утиное филе нарежьте кусочками и обжарьте на сухой сковороде, чтобы вытопился жир.

Добавьте нарезанное яблоко и готовьте еще три–четыре минуты до мягкости.

Соедините утку с гречкой, добавьте сливочное масло, посолите и поперчите.

Перемешайте и прогрейте перед подачей.

2. Рис с креветками, яйцом и арахисовым соусом

Ингредиенты:

рис жасмин — 80 г

креветки очищенные — 150 г

яйца — 2 шт.

арахисовая паста — 1 ст. л.

соевый соус — 1 ч. л.

растительное масло — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Отварите рис до готовности. На сковороде разогрейте масло, обжарьте креветки по одной–две минуты с каждой стороны и переложите их в сторону. В той же сковороде быстро перемешайте яйца до состояния крупной яичной крошки. Добавьте рис, креветки и арахисовую пасту, влейте соевый соус и хорошо перемешайте. Прогрейте блюдо еще одну–две минуты и подавайте горячим.

3. Запеченная тыква с фаршем и фетой

Ингредиенты:

мякоть тыквы — 300 г

говяжий или куриный фарш — 200 г

сыр фета — 50 г

оливковое масло — 1 ст. л.

соль — по вкусу

сушеный орегано — по вкусу

Способ приготовления:

Тыкву нарежьте крупными кусками, выложите в форму, сбрызните маслом и запекайте при 180 градусах около 25 минут. Фарш обжарьте на сковороде с солью и орегано до готовности. Выньте тыкву из духовки, выложите сверху фарш, раскрошите фету и отправьте в духовку еще на десять минут. Подавайте теплым, как самостоятельное блюдо.

4. Индейка с нутом и тахини

Ингредиенты:

филе индейки — 200 г

нут отварной — 120 г

паста тахини — 1 ст. л.

чеснок — 1 зубчик

оливковое масло — 1 ст. л.

лимонный сок — 1 ч. л.

соль — по вкусу

паприка — по вкусу

Способ приготовления:

Филе индейки нарежьте крупными кусочками и обжарьте на оливковом масле до румяной корочки. Добавьте мелко нарезанный чеснок и паприку, прогрейте 30 секунд. Выложите нут, перемешайте и прогрейте все вместе две–три минуты. В отдельной миске смешайте тахини с лимонным соком и небольшим количеством воды до кремовой консистенции. Перед подачей полейте блюдо соусом.

5. Чечевица с яйцом пашот и сыром

Ингредиенты:

чечевица — 100 г

яйца — 2 шт.

твердый сыр — 40 г

оливковое масло — 1 ст. л.

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Отварите чечевицу до мягкости, посолите и заправьте оливковым маслом. Сварите яйца пашот в слегка подкисленной воде. Выложите чечевицу в тарелку, сверху положите яйца и посыпьте тертым сыром. Подавайте сразу, пока желток остается жидким.

6. Паста с лососем, сливками и лимонной цедрой

Ингредиенты:

паста (фетучини или пенне) — 80 г

филе лосося — 150 г

сливки 20–30% — 100 мл

сливочное масло — 10 г

лимонная цедра — по вкусу

соль — по вкусу

черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

Отварите пасту в подсоленной воде до состояния аль денте. Лосось нарежьте крупными кубиками и обжарьте на сливочном масле две–три минуты, аккуратно переворачивая, чтобы рыба осталась сочной. Влейте сливки, добавьте соль и перец, прогрейте соус одну–две минуты. Соедините пасту с соусом и в самом конце добавьте немного лимонной цедры. Перемешайте и подавайте сразу.

7. Картофельное пюре с говядиной и грибным соусом

Ингредиенты:

картофель — 300 г

говядина — 200 г

шампиньоны — 150 г

сливки 20% — 80 мл

сливочное масло — 20 г

растительное масло — 1 ст. л.

соль — по вкусу

черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

Картофель отварите до мягкости, слейте воду и разомните с половиной сливочного масла до однородного пюре. Говядину нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на растительном масле до румяной корочки. Добавьте нарезанные грибы и готовьте еще четыре–пять минут. Влейте сливки, посолите и поперчите, прогрейте соус до легкого загустения. Подавайте говядину с грибным соусом поверх картофельного пюре.

Набор мышечной массы напрямую зависит не только от тренировок, но и от того, насколько стабильно организм получает энергию и строительный материал. Ужин в этом процессе играет ключевую роль. Но важно помнить, что для набора массы важно не столько количество еды, сколько ее состав: сочетание животного белка, сложных углеводов и жиров.

