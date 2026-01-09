Восемь интересных рецептов блюд в горшочках
Блюда в горшочках — это простой способ приготовить сытный ужин, не стоя у плиты. Благодаря этой посуде для запекания мясо получается мягким, крупы — рассыпчатыми, а соусы — густыми и насыщенными. «Рамблер» поделится лучшими рецептами.
1. Свинина с картофелем, черносливом и сметаной в горшочке
Ингредиенты:
- свинина (шея или лопатка) — 200 г
- картофель — 2 шт.
- чернослив без косточек — 6–8 шт.
- репчатый лук — 1 шт.
- сметана 20% — 2 ст. л.
- растительное масло — 1 ст. л.
- соль — по вкусу
- черный перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте свинину крупными кусками и слегка обжарьте на растительном масле до румяной корочки.
- Лук нарежьте полукольцами, картофель — крупными кубиками, чернослив разрежьте пополам.
- Выложите в горшочек слоями: мясо, лук, картофель, чернослив. Посолите и поперчите.
- Сверху добавьте сметану и влейте две–три столовые ложки воды.
- Накройте крышкой и готовьте в духовке при 180 °C около 50–60 минут.
2. Индейка с грибами и сливочным соусом в горшочке
Ингредиенты:
- индюшиное бедро без кости — 200 г
- шампиньоны — 150 г
- репчатый лук — 1 шт.
- сливки 20–30% — 120 мл
- сливочное масло — 10 г
- соль — по вкусу
- черный перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Курицу нарежьте крупными кусками и слегка обжарьте до золотистой корочки.
- Грибы нарежьте пластинами, лук — полукольцами.
- Выложите в горшочек курицу, лук и грибы, посолите и поперчите.
- Добавьте сливочное масло и залейте сливками.
- Накройте крышкой и запекайте при 180 °C около 45–50 минут до мягкости мяса.
3. Говядина с гречкой и овощами в горшочке
Ингредиенты:
- говядина — 200 г
- гречка — 70 г
- морковь — 1 шт.
- репчатый лук — 1 шт.
- сливочное масло — 15 г
- вода — 150 мл
- соль — по вкусу
- черный перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Говядину нарежьте небольшими кусочками и быстро обжарьте до румяности.
- Лук и морковь нарежьте мелко и добавьте к мясу, прогрейте две–три минуты.
- На дно горшочка выложите промытую гречку, сверху — мясо с овощами.
- Посолите, поперчите, добавьте сливочное масло и залейте водой.
- Накройте крышкой и готовьте при 180 °C около 60 минут, пока гречка не станет мягкой и рассыпчатой.
4. Пшено с мясом и тыквой в горшочке
Ингредиенты:
- свинина или курица — 200 г
- пшено — 70 г
- тыква — 150 г
- репчатый лук — 1 шт.
- сливочное масло — 15 г
- вода — 180 мл
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Пшено тщательно промойте и обдайте кипятком.
- Мясо нарежьте кубиками, тыкву — крупными кусками, лук — мелко.
- Выложите в горшочек пшено, мясо, тыкву и лук.
- Посолите, добавьте сливочное масло и воду.
- Накройте крышкой и готовьте при 180 °C около 60 минут.
5. Баранина с нутом и овощами в горшочке
Ингредиенты:
- баранина — 200 г
- нут отварной — 100 г
- морковь — 1 шт.
- репчатый лук — 1 шт.
- чеснок — 2 зубчика
- растительное масло — 1 ст. л.
- вода или бульон — 150 мл
- соль — по вкусу
- черный перец — по вкусу
- зира — по вкусу
Способ приготовления:
Нарежьте баранину крупными кусками и обжарьте до румяной корочки.
Лук и морковь нарежьте крупно, чеснок раздавите ножом.
Выложите в горшочек мясо, нут и овощи, посолите, добавьте перец и зиру.
Залейте водой или бульоном.
Накройте крышкой и готовьте при 180 °C около 70–80 минут, пока мясо не станет мягким.
6. Свинина с фасолью и томатным соусом в горшочке
Ингредиенты:
- свинина — 200 г
- фасоль консервированная — 150 г
- репчатый лук — 1 шт.
- томатная паста — 1,5 ст. л.
- вода — 100 мл
- растительное масло — 1 ст. л.
- соль — по вкусу
- паприка — по вкусу
- черный перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Свинину нарежьте кубиками и обжарьте до золотистой корочки.
- Лук нарежьте мелко и добавьте к мясу, обжарьте до мягкости.
- В горшочек выложите мясо с луком, добавьте фасоль.
- Смешайте томатную пасту с водой, залейте содержимое горшочка.
- Посолите, добавьте паприку и перец.
- Накройте крышкой и запекайте при 180 °C около 50–60 минут.
7. Куриные желудки с картофелем в сметане в горшочке
Ингредиенты:
- куриные желудки — 250 г
- картофель — 2 шт.
- репчатый лук — 1 шт.
- сметана 20% — 2 ст. л.
- вода — 100 мл
- соль — по вкусу
- черный перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Желудки тщательно промойте, нарежьте крупно и отварите 15 минут.
- Картофель нарежьте кубиками, лук — полукольцами.
- Выложите в горшочек желудки, картофель и лук.
- Добавьте сметану, воду, посолите и поперчите.
- Накройте крышкой и готовьте при 180 °C около 60 минут до мягкости.
8. Рыба с рисом и овощами в горшочке
Ингредиенты:
- филе белой рыбы — 200 г
- рис — 60 г
- морковь — ½ шт.
- репчатый лук — ½ шт.
- сливочное масло — 10 г
- вода — 150 мл
- соль — по вкусу
- черный перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Рис промойте до прозрачной воды.
- Рыбу нарежьте крупными кусками, овощи — мелко.
- В горшочек выложите рис, затем рыбу и овощи.
- Посолите, поперчите, добавьте сливочное масло и воду.
- Накройте крышкой и запекайте при 180 °C около 40–45 минут.
Горшочки подходят для плотных ужинов, когда важны калорийность и чувство сытости. Достаточно выбрать ингредиенты, добавить жидкость и дать блюду время — остальное духовка сделает сама.
