Восемь интересных рецептов блюд в горшочках

Катерина Саломе

Блюда в горшочках — это простой способ приготовить сытный ужин, не стоя у плиты. Благодаря этой посуде для запекания мясо получается мягким, крупы — рассыпчатыми, а соусы — густыми и насыщенными. «‎Рамблер» поделится лучшими рецептами.

1. Свинина с картофелем, черносливом и сметаной в горшочке

Ингредиенты:

  • свинина (шея или лопатка) — 200 г
  • картофель — 2 шт.
  • чернослив без косточек — 6–8 шт.
  • репчатый лук — 1 шт.
  • сметана 20% — 2 ст. л.
  • растительное масло — 1 ст. л.
  • соль — по вкусу
  • черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте свинину крупными кусками и слегка обжарьте на растительном масле до румяной корочки.
  2. Лук нарежьте полукольцами, картофель — крупными кубиками, чернослив разрежьте пополам.
  3. Выложите в горшочек слоями: мясо, лук, картофель, чернослив. Посолите и поперчите.
  4. Сверху добавьте сметану и влейте две–три столовые ложки воды.
  5. Накройте крышкой и готовьте в духовке при 180 °C около 50–60 минут.

2. Индейка с грибами и сливочным соусом в горшочке

Ингредиенты:

  • индюшиное бедро без кости — 200 г
  • шампиньоны — 150 г
  • репчатый лук — 1 шт.
  • сливки 20–30% — 120 мл
  • сливочное масло — 10 г
  • соль — по вкусу
  • черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Курицу нарежьте крупными кусками и слегка обжарьте до золотистой корочки.
  2. Грибы нарежьте пластинами, лук — полукольцами.
  3. Выложите в горшочек курицу, лук и грибы, посолите и поперчите.
  4. Добавьте сливочное масло и залейте сливками.
  5. Накройте крышкой и запекайте при 180 °C около 45–50 минут до мягкости мяса.

3. Говядина с гречкой и овощами в горшочке

Ингредиенты:

  • говядина — 200 г
  • гречка — 70 г
  • морковь — 1 шт.
  • репчатый лук — 1 шт.
  • сливочное масло — 15 г
  • вода — 150 мл
  • соль — по вкусу
  • черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Говядину нарежьте небольшими кусочками и быстро обжарьте до румяности.
  2. Лук и морковь нарежьте мелко и добавьте к мясу, прогрейте две–три минуты.
  3. На дно горшочка выложите промытую гречку, сверху — мясо с овощами.
  4. Посолите, поперчите, добавьте сливочное масло и залейте водой.
  5. Накройте крышкой и готовьте при 180 °C около 60 минут, пока гречка не станет мягкой и рассыпчатой.

4. Пшено с мясом и тыквой в горшочке

Ингредиенты:

  • свинина или курица — 200 г
  • пшено — 70 г
  • тыква — 150 г
  • репчатый лук — 1 шт.
  • сливочное масло — 15 г
  • вода — 180 мл
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Пшено тщательно промойте и обдайте кипятком.
  2. Мясо нарежьте кубиками, тыкву — крупными кусками, лук — мелко.
  3. Выложите в горшочек пшено, мясо, тыкву и лук.
  4. Посолите, добавьте сливочное масло и воду.
  5. Накройте крышкой и готовьте при 180 °C около 60 минут.

5. Баранина с нутом и овощами в горшочке

Ингредиенты:

  • баранина — 200 г
  • нут отварной — 100 г
  • морковь — 1 шт.
  • репчатый лук — 1 шт.
  • чеснок — 2 зубчика
  • растительное масло — 1 ст. л.
  • вода или бульон — 150 мл
  • соль — по вкусу
  • черный перец — по вкусу
  • зира — по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте баранину крупными кусками и обжарьте до румяной корочки.

Лук и морковь нарежьте крупно, чеснок раздавите ножом.

Выложите в горшочек мясо, нут и овощи, посолите, добавьте перец и зиру.

Залейте водой или бульоном.

Накройте крышкой и готовьте при 180 °C около 70–80 минут, пока мясо не станет мягким.

6. Свинина с фасолью и томатным соусом в горшочке

Ингредиенты:

  • свинина — 200 г
  • фасоль консервированная — 150 г
  • репчатый лук — 1 шт.
  • томатная паста — 1,5 ст. л.
  • вода — 100 мл
  • растительное масло — 1 ст. л.
  • соль — по вкусу
  • паприка — по вкусу
  • черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Свинину нарежьте кубиками и обжарьте до золотистой корочки.
  2. Лук нарежьте мелко и добавьте к мясу, обжарьте до мягкости.
  3. В горшочек выложите мясо с луком, добавьте фасоль.
  4. Смешайте томатную пасту с водой, залейте содержимое горшочка.
  5. Посолите, добавьте паприку и перец.
  6. Накройте крышкой и запекайте при 180 °C около 50–60 минут.

7. Куриные желудки с картофелем в сметане в горшочке

Ингредиенты:

  • куриные желудки — 250 г
  • картофель — 2 шт.
  • репчатый лук — 1 шт.
  • сметана 20% — 2 ст. л.
  • вода — 100 мл
  • соль — по вкусу
  • черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Желудки тщательно промойте, нарежьте крупно и отварите 15 минут.
  2. Картофель нарежьте кубиками, лук — полукольцами.
  3. Выложите в горшочек желудки, картофель и лук.
  4. Добавьте сметану, воду, посолите и поперчите.
  5. Накройте крышкой и готовьте при 180 °C около 60 минут до мягкости.

8. Рыба с рисом и овощами в горшочке

Ингредиенты:

  • филе белой рыбы — 200 г
  • рис — 60 г
  • морковь — ½ шт.
  • репчатый лук — ½ шт.
  • сливочное масло — 10 г
  • вода — 150 мл
  • соль — по вкусу
  • черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Рис промойте до прозрачной воды.
  2. Рыбу нарежьте крупными кусками, овощи — мелко.
  3. В горшочек выложите рис, затем рыбу и овощи.
  4. Посолите, поперчите, добавьте сливочное масло и воду.
  5. Накройте крышкой и запекайте при 180 °C около 40–45 минут.

Горшочки подходят для плотных ужинов, когда важны калорийность и чувство сытости. Достаточно выбрать ингредиенты, добавить жидкость и дать блюду время — остальное духовка сделает сама.

