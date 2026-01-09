Восемь интересных рецептов блюд в горшочках

Блюда в горшочках — это простой способ приготовить сытный ужин, не стоя у плиты. Благодаря этой посуде для запекания мясо получается мягким, крупы — рассыпчатыми, а соусы — густыми и насыщенными. «‎Рамблер» поделится лучшими рецептами.

© Максим Крысанов/iStock.com

1. Свинина с картофелем, черносливом и сметаной в горшочке

Ингредиенты:

свинина (шея или лопатка) — 200 г

картофель — 2 шт.

чернослив без косточек — 6–8 шт.

репчатый лук — 1 шт.

сметана 20% — 2 ст. л.

растительное масло — 1 ст. л.

соль — по вкусу

черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте свинину крупными кусками и слегка обжарьте на растительном масле до румяной корочки. Лук нарежьте полукольцами, картофель — крупными кубиками, чернослив разрежьте пополам. Выложите в горшочек слоями: мясо, лук, картофель, чернослив. Посолите и поперчите. Сверху добавьте сметану и влейте две–три столовые ложки воды. Накройте крышкой и готовьте в духовке при 180 °C около 50–60 минут.

2. Индейка с грибами и сливочным соусом в горшочке

Ингредиенты:

индюшиное бедро без кости — 200 г

шампиньоны — 150 г

репчатый лук — 1 шт.

сливки 20–30% — 120 мл

сливочное масло — 10 г

соль — по вкусу

черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

Курицу нарежьте крупными кусками и слегка обжарьте до золотистой корочки. Грибы нарежьте пластинами, лук — полукольцами. Выложите в горшочек курицу, лук и грибы, посолите и поперчите. Добавьте сливочное масло и залейте сливками. Накройте крышкой и запекайте при 180 °C около 45–50 минут до мягкости мяса.

Фаршированные перцы: оригинальные варианты начинок

3. Говядина с гречкой и овощами в горшочке

Ингредиенты:

говядина — 200 г

гречка — 70 г

морковь — 1 шт.

репчатый лук — 1 шт.

сливочное масло — 15 г

вода — 150 мл

соль — по вкусу

черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

Говядину нарежьте небольшими кусочками и быстро обжарьте до румяности. Лук и морковь нарежьте мелко и добавьте к мясу, прогрейте две–три минуты. На дно горшочка выложите промытую гречку, сверху — мясо с овощами. Посолите, поперчите, добавьте сливочное масло и залейте водой. Накройте крышкой и готовьте при 180 °C около 60 минут, пока гречка не станет мягкой и рассыпчатой.

4. Пшено с мясом и тыквой в горшочке

Ингредиенты:

свинина или курица — 200 г

пшено — 70 г

тыква — 150 г

репчатый лук — 1 шт.

сливочное масло — 15 г

вода — 180 мл

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Пшено тщательно промойте и обдайте кипятком. Мясо нарежьте кубиками, тыкву — крупными кусками, лук — мелко. Выложите в горшочек пшено, мясо, тыкву и лук. Посолите, добавьте сливочное масло и воду. Накройте крышкой и готовьте при 180 °C около 60 минут.

5. Баранина с нутом и овощами в горшочке

Ингредиенты:

баранина — 200 г

нут отварной — 100 г

морковь — 1 шт.

репчатый лук — 1 шт.

чеснок — 2 зубчика

растительное масло — 1 ст. л.

вода или бульон — 150 мл

соль — по вкусу

черный перец — по вкусу

зира — по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте баранину крупными кусками и обжарьте до румяной корочки.

Лук и морковь нарежьте крупно, чеснок раздавите ножом.

Выложите в горшочек мясо, нут и овощи, посолите, добавьте перец и зиру.

Залейте водой или бульоном.

Накройте крышкой и готовьте при 180 °C около 70–80 минут, пока мясо не станет мягким.

6. Свинина с фасолью и томатным соусом в горшочке

Ингредиенты:

свинина — 200 г

фасоль консервированная — 150 г

репчатый лук — 1 шт.

томатная паста — 1,5 ст. л.

вода — 100 мл

растительное масло — 1 ст. л.

соль — по вкусу

паприка — по вкусу

черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

Свинину нарежьте кубиками и обжарьте до золотистой корочки. Лук нарежьте мелко и добавьте к мясу, обжарьте до мягкости. В горшочек выложите мясо с луком, добавьте фасоль. Смешайте томатную пасту с водой, залейте содержимое горшочка. Посолите, добавьте паприку и перец. Накройте крышкой и запекайте при 180 °C около 50–60 минут.

7. Куриные желудки с картофелем в сметане в горшочке

Ингредиенты:

куриные желудки — 250 г

картофель — 2 шт.

репчатый лук — 1 шт.

сметана 20% — 2 ст. л.

вода — 100 мл

соль — по вкусу

черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

Желудки тщательно промойте, нарежьте крупно и отварите 15 минут. Картофель нарежьте кубиками, лук — полукольцами. Выложите в горшочек желудки, картофель и лук. Добавьте сметану, воду, посолите и поперчите. Накройте крышкой и готовьте при 180 °C около 60 минут до мягкости.

8. Рыба с рисом и овощами в горшочке

Ингредиенты:

филе белой рыбы — 200 г

рис — 60 г

морковь — ½ шт.

репчатый лук — ½ шт.

сливочное масло — 10 г

вода — 150 мл

соль — по вкусу

черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

Рис промойте до прозрачной воды. Рыбу нарежьте крупными кусками, овощи — мелко. В горшочек выложите рис, затем рыбу и овощи. Посолите, поперчите, добавьте сливочное масло и воду. Накройте крышкой и запекайте при 180 °C около 40–45 минут.

Горшочки подходят для плотных ужинов, когда важны калорийность и чувство сытости. Достаточно выбрать ингредиенты, добавить жидкость и дать блюду время — остальное духовка сделает сама.

Ранее мы писали про семь оригинальных подлив для картошки.