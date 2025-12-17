Не просто ягода: два неожиданных соуса из хурмы, которые вас удивят

Обычно хурму едят просто так, но из нее можно сделать два восхитительных соуса. Автор канала «Живые вещи» предлагает варианты, которые подойдут и к мясу, и к десертам.

Начнем с соуса, который согреет вас в холода. Он отлично сочетается с бараниной или птицей. Для него берем спелую хурму, убираем кожуру и косточки. Можно ее мелко перемолоть или просто размять вилкой. После этого добавляем мяту, кинзу или петрушку, туда же отправляем немного чеснока, лимонного сока, соли и пару ложек растительного масла.

А если захотелось чего-нибудь нежного, сделайте соус-крем на завтрак. Перетираем хурму через сито, чтобы получилась совсем гладкая масса. Добавляем ложку сливочного масла, корицу, кардамон, лимонный сок и измельченную мяту. Отправляем в холодильник до загустения, украшаем сверху орешками.

