Рецепт яблочного пирога ко Дню святого Патрика

В Ирландии 17 марта считается Днем святого Патрика, а еще — поводом поесть восхитительный яблочный пирог. Мария Сурова рассказывает об этом изумительном блюде.

© ГлагоL

Ингредиенты на форму 26-28 сантиметров:

яблоки — 4–5 шт. (примерно 800 г);

мука пшеничная — 400 г;

масло сливочное — 250 г;

молоко коровье пастеризованное 3,2% — 150 мл;

яйцо куриное — 2 шт.;

разрыхлитель — 10 г;

сахар — 130 г;

соль — 0,5 ч. л.;

специи (корица или мускатный орех) — по вкусу.

Муку просейте в миску. Добавьте туда разрыхлитель, соль, специи, сахар, оставив столовую ложку для украшения. Холодное масло нарежьте кубиками, насыпьте в миску к муке и разотрите в крошку.

Яблоки, помытые и без сердцевин, нарежьте небольшими кубиками. Переложите к масляной муке и аккуратно перемешайте. Взбейте в отдельной емкости молоко с яйцами и смешайте со всем остальным.

Форму застелите пергаментом, смажьте маслом. Положите тесто, разровняйте и посыпьте сверху сахаром. Запекайте в раскаленной до 180 градусов духовке 45–50 минут.

