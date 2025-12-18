Рецепт яблочного пирога ко Дню святого Патрика

Вкус Ирландии на вашей кухне: безупречный яблочный пирог ко Дню святого Патрика
В Ирландии 17 марта считается Днем святого Патрика, а еще — поводом поесть восхитительный яблочный пирог. Мария Сурова рассказывает об этом изумительном блюде.
Ингредиенты на форму 26-28 сантиметров:
- яблоки — 4–5 шт. (примерно 800 г);
- мука пшеничная — 400 г;
- масло сливочное — 250 г;
- молоко коровье пастеризованное 3,2% — 150 мл;
- яйцо куриное — 2 шт.;
- разрыхлитель — 10 г;
- сахар — 130 г;
- соль — 0,5 ч. л.;
- специи (корица или мускатный орех) — по вкусу.
Муку просейте в миску. Добавьте туда разрыхлитель, соль, специи, сахар, оставив столовую ложку для украшения. Холодное масло нарежьте кубиками, насыпьте в миску к муке и разотрите в крошку.
Яблоки, помытые и без сердцевин, нарежьте небольшими кубиками. Переложите к масляной муке и аккуратно перемешайте. Взбейте в отдельной емкости молоко с яйцами и смешайте со всем остальным.
Форму застелите пергаментом, смажьте маслом. Положите тесто, разровняйте и посыпьте сверху сахаром. Запекайте в раскаленной до 180 градусов духовке 45–50 минут.
Также «ГлагоL» рассказывал о быстром способе приготовить тыкву всего за 5 минут в микроволновой печи. Этот метод позволяет получить сочную, пропаренную тыкву, которая сохраняет естественный вкус и отлично подходит для супа-пюре или каши.