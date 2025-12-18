Как сделать традиционные новогодние блюда менее вредными

Специалист по питанию рассказала кузбассовцам, как встретить Новый год с салатами и бутербродами, но без тяжести в животе.

Нутрициолог Алла Макарова напомнила: встречая Новый год, стоит делать упор на настроение и атмосферу, а не на бесконечные тарелки еды. Праздничный стол и так проверяет на прочность и силу воли, и пищеварение, но кое‑что можно упростить, чтобы обойтись без тяжести и лишних килограммов.

В разговоре с "Радио 1" она поделилась простыми способами "облегчить" привычные блюда и назвала главную ошибку, которую люди исправно совершают каждый год. По её словам, салаты и бутерброды никто не отменял, но их легко сделать легче: в оливье колбасу заменить куриной грудкой или телятиной, а майонез – греческим йогуртом или сметаной с горчицей.

В бутербродах масло можно поменять на творожный сыр, а хлеб нарезать тоньше или вовсе взять хрустящие хлебцы.

Сладости можно заменять фруктами и менее калорийными десертами. Дело привычки – перестроиться на более полезные десерты, после которых нет тяжести. Не нужно много наготавливать и пытаться съесть, – объяснила эксперт.

Она подчеркнула: если сосредоточиться на эмоциях, а не на праздничном столе, и праздник пройдёт легче, и настроение будет на высоте.