Специалисты дали советы по выбору сладких подарков

Директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко в интервью радио Sputnik рассказала, как выбрать качественный сладкий подарок на Новый год.

«Конфеты должны храниться в определенных условиях, поэтому важно обращать внимание на условия хранения. Некоторые конфеты с начинкой нужно держать в холоде, другие - при температуре не выше 25 градусов. Нужно посмотреть, не лежат ли сладкие подарки возле холодильных агрегатов, где они могут нагреться, и не попадают ли на них прямые солнечные лучи», - отметила собеседница издания.

Также важно смотреть на маркировку: на этикетке должны быть указаны наименование, юридический и фактический адреса, условия хранения, полный состав. Лучше выбрать продукцию с меньшим количеством добавок и консервантов. Если маркировка перебита, это может быть остаток товара с прошлого года. Сладкие подарки необходимо покупать в проверенных местах, а не на стихийных рынках.