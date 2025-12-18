Эксперты назвали верный признак плохого шампанского

Существуют признаки, которые указывают на некачественное игристое вино. Такой напиток лучше обходить стороной, чтобы избежать неприятных последствий.

© Vse42.ru

Доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров Института торговли и сферы услуг СФУ Галина Рыбакова поделилась результатами исследования игристых вин на российском рынке и рассказала, по каким признакам можно распознать некачественный напиток. Посторонние запахи и вкусы, мутность, осадки или слабая прозрачность – всё это говорит о плохом вине.

По её словам, среди самых распространённых посторонних нот – дрожжевые и сернистые.

К наиболее часто встречающимся посторонним привкусам и запахам в плохом вине можно отнести дрожжевой и сернистый, которые указывают на качество сырья и недостатки технологии, – объяснила эксперт.

Чаще всего такое встречается в недорогом сегменте, а иногда и в бутылках, продающихся с подозрительно большой скидкой. Об этом пишет издание krsk.aif.ru.

При этом россиянам, в том числе и кузбассовцам, следует помнить, что любой алкоголь вреден для здоровья.