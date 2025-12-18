Как сделать полезные версии популярных салатов

Новогоднее застолье у многих россиян традиционно ассоциируется с богатым праздничным столом. Нередки ситуации, когда после торжеств и всех угощений люди замечают прибавку в весе. Однако этого можно избежать, если во всем соблюдать меру, а любимые салаты приготовить в «ПП-версиях». Как это сделать, «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, гастроэнтеролога первой категории и психолога пищевого поведения Нурии Диановой.

Во всем находите меру

Она рассказала, что попытки заменить майонез в составе многих салатов на сметану либо смешать их не совсем разумны.

В сметане есть насыщенный жир и крахмал, поэтому жирность продукта меньше в сравнении с майонезом. Но дело не просто в калорийности или жирности, а в насыщенности и большом количестве, — объяснила врач.

По ее словам, в майонезе есть растительное масло. Этот продукт просто нужно использовать в меру, чтобы не навредить своим фигуре и весу.

Можно взять греческий йогурт и смешать майонез с ним. Все другие варианты, на мой взгляд, не подходят, — предложила диетолог.

Селедка под шубой

Дианова отметила, что селедку в любимом многими салате «селедка под шубой» не нужно «исправлять» или пытаться заменить на какую-то другую рыбу. Она является источником омеги-3. Вместо замены эксперт посоветовала мелко порезать главный ингредиент салата.

Можно немного уменьшить количество отварного картофеля, смешав его с отварной цветной капустой. Таким образом в готовом блюде будет выше количество клетчатки. И дело не в том, что картофель страшен. Просто уменьшение его количества позволит съесть вместе с салатом кусочек хлеба, потому что так многие любят, — отметила собеседница «ВМ».

Кроме того, можно эффектно подать привычный салат в форме рулета. Для этого свеклу нужно нарезать тонкими слайсами и в нее завернуть все остальные ингредиенты. Это позволит увеличить количество отварных овощей. При этом в наполнении блюда ничего не меняется.

Я бы предложила не готовить много калорийных салатов для новогоднего стола. Можно провести опрос среди тех, кто придет к вам в гости, и узнать, какой именно салат им хочется. Выбрать одно такое блюдо и с ним проводить уходящий год. Стол можно дополнить нарезками овощей, — рассказала эксперт.

Такой подход позволит избежать и переедания, и лишних калорий, и ситуации, когда после праздничной ночи люди через силу доедают все оставшиеся салаты, потому что они вот-вот пропадут. Достаточно только определить салат «народным голосованием», посчитать, сколько у вас будет гостей, и их количество умножить на 250 граммов — среднее количество салата на каждого из них. Итоговое число — это количество салата в граммах, которое предстоит приготовить.

Оливье

Многие добавляют в оливье докторскую колбасу или мясо говядины. В качестве альтернативы Дианова предложила заменить их на мясо птицы, чтобы получить большую пользу.

Колбасу мы не рассматриваем вообще. Это обработанное мясо, которое изначально более вредно из-за всех производственных процессов, — добавила диетолог.

Также эксперт предложила добавить яблоки, а соленые или маринованные огурцы заменить на свежие. А картошку можно положить в меньшем количестве, если вы любите есть салаты с хлебом.

Крабовый салат и салат «Мимоза»

Одним из ингредиентов салата «Мимоза» является рис. Дианова рекомендует использовать в приготовлении не белый его вид, а бурый. Этот же совет актуален и для крабового салата, в который в некоторых семьях тоже добавляют рис.

Что касается «Мимозы», то консервированную рыбу можно заменить на замороженное филе кижуча. Так наш салат не только не потеряет во вкусе, но даже и станет лучше, — порекомендовала собеседница «ВМ».

В этом салате мало клетчатки. Поэтому его стоит либо дополнить свежими овощами, либо приготовить к нему другой салат, либо запечь овощи на гриле. Крабовый салат тоже «страдает» от небольшого количества овощей, так что эти рекомендации будут актуальны и для него.

Главное в подготовке стола на Новый год — не пытаться приготовить все и сразу. И приготовить все в таком количестве, чтобы можно было съесть, а не доедать все праздники. Можно рассмотреть такой вариант: 31 декабря — один салат, а 1 января — другой, — заключила эксперт.

