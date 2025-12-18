Центр праздничного стола: сытный и красивый салат «Хит застолья»

Если​‍​‌‍​‍‌ вам хочется приготовить блюдо, которое и насытит, и стол новогодний украсит — есть беспроигрышный вариант. Наталья Калнина пишет, что «Хит застолья» готовится из простых продуктов и точно не останется незамеченным.

Вам понадобятся: 250 г куриной грудки, 250 г шампиньонов, луковица, 5 яиц, 50 г твердого сыра, майонез, растительное масло, соль и перец.

Куриную грудку следует запечь или отварить, а затем нарезать кубиками. Яйца нужно отварить, после этого измельчить отдельно белки и желтки, лук прожарить до золотистого цвета. Из шампиньонов выпарить всю жидкость на сковороде, смешать с луком.

Салат можно приготовить слоями для праздничного вида, а можно и просто аккуратно перемешать. Если готовите слоеный салат, то выкладывайте ингредиенты в такой последовательности: курица (не забудьте смазать майонезом), грибы с луком, натертые белки (также следует смазать майонезом), сыр и сверху натертые желтки.

Пусть салат постоит в холодильнике хотя бы час-два. После этого можете украсить его зеленью или зернами мака.

