Как правильно хранить салаты, чтобы продлить их свежесть

Ни одно новогоднее застолье не обходится без салатов — от классического оливье до лёгких овощных миксов. Но часто уже на следующий день блюда теряют вид и вкус. Николай Братерский, повар с сервиса Профи.ру, поделился с «Чемпионатом» простыми, но проверенными советами, которые помогут продлить жизнь разным салатам.

© Чемпионат.com

Отделите соус от основы. Заправка — главный враг свежести салатов. Как только вы добавили майонез, масло или сметану, овощи начинают терять влагу и становятся вялыми. Поэтому заправляйте салат непосредственно перед подачей. Если готовите заранее, держите ингредиенты и заправку в отдельных контейнерах, а смешивайте уже за праздничным столом.

«Это особенно важно для листовых салатов, капусты и свежих овощей», — подчёркивает повар.

Овощным и зелёным салатам необходимо дышать. Контейнеры с отверстиями или пищевые пакеты с несколькими проколами — идеальный вариант хранения салатов из свежих овощей и зелени. Так продукты «дышат». На дно положите бумажное полотенце: оно впитает лишнюю влагу, которая вызывает гниение.

«Держите такие салаты в холодильнике при температуре от +2 до +5 °C, но не дольше двух суток», отмечает Николай Братерский.

Холод — лучший друг для мясных и майонезных салатов. Оливье, селёдка под шубой и другие заправленные салаты требуют особого подхода. Храните их в закрытых контейнерах, чтобы блюда не впитывали посторонние запахи, и только на нижней полке холодильника: там температура стабильнее. Оптимальный срок — до 24 часов. Если вы хотите продлить свежесть, не добавляйте майонез сразу и сделайте это перед подачей.

Главный враг фруктовых салатов — воздух. Фрукты быстро темнеют из-за контакта с кислородом. Чтобы этого избежать, сбрызните их лимонным соком. Этот натуральный антиоксидант замедляет окисление. Храните фруктовые салаты в стеклянных банках или герметичных контейнерах не более суток.