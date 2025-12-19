Как приготовить идеальный жареный картофель на праздники

Ничто так не украшает рождественский ужин, как золотистый, хрустящий снаружи и нежный внутри жареный картофель. Однако часто вместо ожидаемого кулинарного триумфа получается бледная и размокшая картошка. Учёные и шеф-повара решили исправить эту ситуацию, раскрыв научно обоснованные секреты приготовления идеального гарнира.

Ключ к успеху начинается с выбора правильного картофеля. Эксперты единогласно рекомендуют сорт Maris Piper, богатый амилозой — компонентом крахмала, который при правильной обработке создаёт ту самую «стеклянную» хрустящую корочку.

Пошаговая инструкция от экспертов.