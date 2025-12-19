Эксперты рассказали, как приготовить идеальный жареный картофель на праздники
Ничто так не украшает рождественский ужин, как золотистый, хрустящий снаружи и нежный внутри жареный картофель. Однако часто вместо ожидаемого кулинарного триумфа получается бледная и размокшая картошка. Учёные и шеф-повара решили исправить эту ситуацию, раскрыв научно обоснованные секреты приготовления идеального гарнира.
Ключ к успеху начинается с выбора правильного картофеля. Эксперты единогласно рекомендуют сорт Maris Piper, богатый амилозой — компонентом крахмала, который при правильной обработке создаёт ту самую «стеклянную» хрустящую корочку.
Пошаговая инструкция от экспертов.
- Нарезка. Попробуйте нарезать картофель под углом 30 градусов. Исследования показали, что это увеличивает площадь поверхности и ведёт к более хрустящему результату.
- Предварительная варка. Отварите картофель в подсоленной, но не кислой воде (без уксуса или лимона) в течение 10 минут. После этого энергично встряхните его в дуршлаге, чтобы разрыхлить поверхность и выпустить пар. Полная просушка картофеля — обязательное условие, так как влага — главный враг хрустящей корочки.
- Химия хрустящей корочки. За золотистую корочку отвечает реакция Майяра. Чтобы она прошла лучше, можно слегка обвалять высушенный картофель в муке или манке, а также посыпать щепоткой пищевой соды (она ускоряет подрумянивание).
- Жарка. Выложите картофель в сковороду с разогретым маслом. Жарьте около 20 минут, затем переверните и готовьте ещё 20-30 минут до идеальной золотистой корочки. Ароматные травы и чеснок лучше добавлять в середине процесса, чтобы они не подгорели.