Эксперты рассказали, как приготовить идеальный жареный картофель на праздники

Чемпионат.com

Ничто так не украшает рождественский ужин, как золотистый, хрустящий снаружи и нежный внутри жареный картофель. Однако часто вместо ожидаемого кулинарного триумфа получается бледная и размокшая картошка. Учёные и шеф-повара решили исправить эту ситуацию, раскрыв научно обоснованные секреты приготовления идеального гарнира.

Как приготовить идеальный жареный картофель на праздники
© Чемпионат.com

Ключ к успеху начинается с выбора правильного картофеля. Эксперты единогласно рекомендуют сорт Maris Piper, богатый амилозой — компонентом крахмала, который при правильной обработке создаёт ту самую «стеклянную» хрустящую корочку.

Пошаговая инструкция от экспертов.

  1. Нарезка. Попробуйте нарезать картофель под углом 30 градусов. Исследования показали, что это увеличивает площадь поверхности и ведёт к более хрустящему результату.
  2. Предварительная варка. Отварите картофель в подсоленной, но не кислой воде (без уксуса или лимона) в течение 10 минут. После этого энергично встряхните его в дуршлаге, чтобы разрыхлить поверхность и выпустить пар. Полная просушка картофеля — обязательное условие, так как влага — главный враг хрустящей корочки.
  3. Химия хрустящей корочки. За золотистую корочку отвечает реакция Майяра. Чтобы она прошла лучше, можно слегка обвалять высушенный картофель в муке или манке, а также посыпать щепоткой пищевой соды (она ускоряет подрумянивание).
  4. Жарка. Выложите картофель в сковороду с разогретым маслом. Жарьте около 20 минут, затем переверните и готовьте ещё 20-30 минут до идеальной золотистой корочки. Ароматные травы и чеснок лучше добавлять в середине процесса, чтобы они не подгорели.