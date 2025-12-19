Секрет легкой закуски из капусты

Существует​‍​‌‍​‍‌ рецепт, благодаря которому капуста дома у Натальи Калниной разлетается моментально. Это необычный способ, при котором овощ только слегка прогревают, а не тушат.

Вам понадобится полкилограмма белокочанной капусты, морковь, пара ложек 9% уксуса, чайная ложка сахара, половина чайной ложки соли и растительное масло.

Капусту нужно нарезать тонкой соломкой, положить в кастрюлю, посолить и помять руками, чтобы она пустила сок. Затем добавляем уксус и перемешиваем.

Теперь самый важный момент: поставьте кастрюлю на слабый огонь и прогрейте капусту. Ее не нужно тушить или варить, просто нагревайте, помешивая, до тех пор, пока она не станет чуть мягче и не выделит больше сока. Обычно на это уходит 5-7 минут, затем снимайте с огня.

Натрите на крупной терке морковь и добавьте к теплой капусте вместе с чайной ложкой сахара. Все тщательно перемешайте и дайте салату полностью остыть, а затем уберите его в холодильник минимум на час — он должен настояться как следует. Перед подачей заправьте растительным маслом и еще раз ​‍​‌‍​‍‌перемешайте.

Также «ГлагоL» рассказывал о том, как выбрать правильный сорт для посадки капусты и как ее квасить. Среди проверенных вариантов называют «Мегатон», «Агрессор» и классическую «Славу» для засолки. Чтобы квашеная капуста получилась хрустящей и белой, важно не резать ее слишком тонко, соблюдать температуру брожения и регулярно выпускать газы.