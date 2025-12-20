Россияне назвали вариант школьного завтрака, который бы ели каждый день

Какой вариант школьного завтрака россияне готовы есть ежедневно в течение месяца? Это показал опрос исследовательской компании IFORS Research, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

© Freepik

В рамках опроса респондентам было предложено представить себя школьниками и выбрать одно блюдо, которым они были бы готовы заменить все школьные завтраки.

Безоговорочным лидером, со значительным отрывом от остальных вариантов, стала каша (41%). Этот выбор может быть связан с восприятием каши как привычного, базового завтрака, который ассоциируется с регулярностью и традиционно присутствует в школьном питании.

На втором месте по популярности оказались простые в приготовлении яичница и омлет (16%). Тройку лидеров замыкают творог и йогурт (10%), почти наравне с блинчиками и оладьями (9%).

Бутерброды (4%), различная выпечка (4%) и фастфуд (2%) оказались наименее популярными вариантами.

Можно предположить, что в контексте школьного питания респонденты отдают предпочтение еде, воспринимаемой как «правильная» или «нормативная». И ее выбор, таким образом, отражает не только вкусовые предпочтения, но и социально закрепленные представления о том, каким должен быть завтрак для ребенка, говорится в исследовании.