Как сэкономить на оливье и сделать его более полезным

Стоимость салата оливье, по данным Росстата, в этом году бьет все рекорды — порция на четверых обойдется в праздничную ночь в 576 рублей. «Вечерняя Москва» узнала, с чем связано подорожание новогодней классики.

© Вечерняя Москва

По сравнению с прошлым годом цена самого народного новогоднего салата выросла на 4 процента. Эксперты объясняют это сезонностью, в которой некоторые ингредиенты вышли на пик стоимости. Впрочем, аналитик одного из крупных финансовых учреждений страны Александр Цапликов заметил, что в этом году наблюдается и снижение цены отдельных продуктов, входящих в состав салата.

«Самые недорогие ингредиенты в наборе — это картофель и морковь. Например, 200 граммов моркови на четыре порции обойдутся в 12 рублей, а несколько картофелин — не больше 30 рублей. Среди заметно подорожавших продуктов — майонез и докторская колбаса. Увеличение их стоимости составило 3–4 процента», — поясняет он.

Разумеется, стоимость блюда варьируется от используемой в конкретном случае версии рецепта. Одна из самых дорогих — советская интерпретация оливье. В ее рецепт входят: 500 граммов картофеля, 200 граммов моркови, пять яиц, 300 граммов вареной колбасы, 100 граммов лука, 400 граммов зеленого горошка, 400 граммов маринованных огурцов, 200 граммов майонеза и 50 граммов зелени. По словам шеф-повара Александра Войтова, если заменить отдельные ингредиенты, можно сэкономить.

«Например, вместо колбасы можно использовать куриную грудку. Так будет бюджетнее и гораздо полезнее», — отмечает он.

Кстати, некоторые продукты можно купить заранее, чтобы не переплачивать ближе к праздникам. Например, в список «заготовок» вполне можно включить: яйца, горошек, майонез, маринованные огурцы. Заказные салаты в период новогодних праздников также обойдутся в копеечку — торговые сети уже сегодня предлагают полкилограмма салата за 800 рублей.

Оливье — достаточно калорийный салат. Употреблять его в новогоднюю ночь стоит максимально аккуратно, дабы избежать проблем с желудком. В среднем норма потребления составляет 150–250 граммов на одного гостя, поскольку, как правило, на столе есть и другие блюда. По словам диетолога Елены Соломатиной, несколько простых советов способны сделать салат более полезным.

«Добавляйте в него меньше картофеля, а горошек выберите в заливке без сахара. Так и в любимом блюде можно себе не отказать, и фигуре не навредить», — поясняет она.

Несмотря на то что оливье возглавил рейтинг цен новогодних салатов, в стоимости прибавило каждое из популярных традиционных блюд. Так, порция на четырех человек «Мимозы» обойдется около 295 рублей, «Селедки под шубой» — 291 рубль, а «Столичного» — 269 рублей.

Собираем салат

Картофель (500 г): 30 рублей;

Морковь (200 г): 12 рублей;

Вареная колбаса (300 г): 180 рублей;

Майонез (200 г): 65 рублей;

Маринованные огурцы (400 г): 200 рублей;

Яйца (5 шт.): 70 рублей;

Зелень: 50 рублей;

Репчатый лук (100 г): 5 Рублей;

Зеленый горошек (1 банка): 150 рублей.

Как сэкономить на популярных новогодних салатах, выясняла «Вечерняя Москва».