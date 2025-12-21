Как выбрать красную икру и не нарваться на подделку

Представить Новый год без такого лакомства, как икра, многие не могут. Да и надо ли это делать, если ее везде — полно? Правда, цены «кусаются» и велик страх нарваться на подделку...

О том, что происходит с икрой, почему так подорожала икра щучья и о «приключениях» черной икры рассказывает Александр Савельев, руководитель Информационного агентства по рыболовству.

Традиционный предновогодний вопрос: как выбрать нормальную красную икру к праздничному столу? Прежде был простой и доступный способ, позволяющий определить качественную икру. Нужно положить пару икринок на сухую тарелку и дунуть. Покатились — хорошая, прилипли — плохая. Теперь все эти способы определения — по внешнему виду, запаху, консистенции — не работают вообще.

Технологический поток пищевой химии настолько стремителен, что эксперты со своими рекомендациями за ним не поспевают и их советы ничего не значат. Производство структурированной или имитированной икры достигло такого уровня, что и суперихтиолог не всегда сможет отличить подделку от натурального продукта; имитируется даже точечка внутри икринки — «зародыш» рыбки. И что же делать потребителю?

К концу ноября на Дальнем Востоке России завершилась лососевая путина. По данным Росрыболовства, красной икры добыто порядка 15 тысяч тонн. Но к реализации с 1 мая 2024 года допускается только маркированная красная икра, причем как расфасованная, так и торгуемая на развес.

Все правила маркировки закреплены в соответствующем правительственном документе. По сообщению Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), уполномоченного правительством РФ оператором государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке, к концу лососевой путины промаркировано 9,1 тысячи тонн, на 12 процентов больше, чем в прошлом году. Только этот объем красной икры может считаться легальным к реализации на территории России. Причем сведения о каждой покупке с кассовым чеком, в бумажном или электронном виде, автоматически передаются и в Федеральную налоговую службу, и в ЦРПТ. Риски нелегальной продажи красной икры, без маркировки, как предупреждала Генпрокуратура РФ, изложены в статье 171.1 УК РФ. Почитайте! По этой статье нетрудно и до 6 лет лишения свободы схлопотать!

Сегодня розничные цены на красную икру колеблются от 9000 до 14 990 рублей за кило в зависимости от вида и торговой сети. Самая дорогая — икра нерки, кижуча, кеты. Ну и мировой рекорд — 26 936 рублей за кило, в Гастрономе № 1 на Красной площади. Важно запомнить: приобретать красную икру следует только там, где покупка фиксируется кассовым чеком. Система сама распознает товар и заблокирует покупку, если с ним что-то не так.

Те, кому довелось отведать за последние годы черной икры, качают головами: нет в ней былого шарма. Куда-то делся ее тонкий сливочно-болотистый аромат с нежными горчинками грецкого ореха. Объяснение этому есть. Промышленный промысел осетровых в низовьях Волги и на Каспии запрещен уже 20 лет. То есть черную икру нынче «делают» в аквакультурных хозяйствах. Говорят, «производят» около 60 тонн в год. Некоторые «производители» пишут в своих рекламных объявлениях — «на рынке 10 лет». Это при том, что осетры достигают половой зрелости к 15–20 годам и нерестятся только самки. Вообразите, кормить стадо десять лет, а потом обнаружить, что это самцы… Хотя мне такие простофили не известны.

Зато известно, что в Китае осетров выращивают сотни маленьких хозяйств. Объем производства черной икры там оценивается в 3 тысячи тонн ежегодно (примерно столько рыбаки СССР добывали в дикой природе). Этот выращенный деликатес там можно покупать по 8, максимум по 16 долларов за кг. То есть в 50 с лишним раз дешевле, чем ее продают у нас. Кстати, обратите внимание на массу предложений в сети и на маркетплейсах о продаже жестяных банок «из-под черной икры». Теперь понимаете, зачем это?

Потребители давно оценили икру щучью. В нынешнем году ее продажи выросли в 7 раз! Но вот парадокс. В прошлом году уловы щуки снизились до 3,8 тысячи тонн. А с 11 декабря введен запрет на промысел в самом щучьем месте — в низовьях Волги, где запасы этой рыбы подорваны браконьерами. Так откуда такой рост продаж?

Сформированным астраханским брендом ловко воспользовались алчные рыбники. В стеклянные баночки стали закатывать икру структурированную. Ее бодяжат из икры, потерявшей товарный вид, не соответствующей стандартам качества: в жидкую массу икорного «джуса» добавляют загустители типа альгината натрия из бурых водорослей и гуаровой камеди, красители и консерванты. Затем на специальном устройстве (капсуляторе) формируют массу в маленькие шарики с оболочкой, похожие на натуральные икринки. Цель структурирования — создание внешне симпатичного продукта из старого или перемороженного сырья. В лукавой терминологии «производителей щучьей икры» структурированную икру иногда называют восстановленной. Но зачастую не указывают на упаковке, что это икорное рыбное изделие, а слово «структурированная» печатают куда мельче, чем словосочетание «щучья икра».

«Производят» еще и имитированную щучью икру. Она в отличие от структурированной даже сока натуральной икры не содержит. Технология примитивная, один работник за смену может закрыть потребности столицы. Сымитировать икру позволяют белковые соединения растительного или животного происхождения, обычно это соевый белок, казеинат натрия и концентрат молочного белка, а также загустители и стабилизаторы. В эту смесь добавляют пищевые красители, экстракты водорослей или синтетические аналоги, полиненасыщенные жирные кислоты для питательности. Смесь пропускают через капсулятор, стабилизируют и формируют гранулы. «Щучья икра» готова!

А говорим мы об этом потому, что цена на икру щуки выросла в разы. Вот вам и ответ — почему: по «золотой» цене мы покупаем икру настоящую.

Конечно, продавать структурированную или имитированную икру под видом натуральной без специальной маркировки незаконно. Признаюсь: сам как-то «купился» на такую «щучью икру» и только дома разглядел — структурированная. Даже собака есть не стала.

Кстати

Как следует из недавнего сообщения ТАСС, в российской рознице с 1 октября заблокировали почти 105 тысяч попыток продажи небезопасной красной икры. Основная причина блокировки — признаки контрафакта. В целом же Роспотребнадзор сообщает о 2,5 миллиарда единиц товаров с нарушениями маркировки. Это только за год.