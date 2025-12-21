Три необычных салата для новогоднего стола

В новогоднюю ночь хочется приготовить что-то вкусное, но практически все уже сильно приелось и даже надоело — понимаем. Здесь есть только одно решение: взяться за новые рецепты салатов, которые поразят яркостью вкусов и необычностью сочетаний. И хотя рука всегда тянется к знакомому, советуем не прибегать к привычному оливье, цезарю и селедкой под шубой.

Салат с грейпфрутом, авокадо и тигровыми креветками

Ингредиенты

Креветки тигровые крупные (очищенные) — 300 г.

Грейпфрут розовый — 1—2 шт.

Авокадо спелое — 1—2 шт.

Салат романо или радиккио — 1 небольшой кочан.

Масло сливочное — 1 ст. л.

Масло оливковое — 3 ст. л.

Лайм — 1 шт.

Мед — 1 ч. л.

Соль морская и перец черный свежемолотый — по вкусу.

Приготовление

Креветки обсушите, приправьте солью и перцем. Разогрейте на сковороде сливочное масло и обжарьте креветки по 1—2 минуты с каждой стороны до румяного цвета и упругости. Снимите с огня. Грейпфрут очистите от кожуры и белых пленок, освободите дольки. Авокадо очистите и нарежьте крупными ломтиками. Листья салата порвите руками.

Приготовьте заправку: в небольшой миске смешайте оливковое масло, сок и цедру одного лайма, мед, флер де сель, соль и перец. Взбейте венчиком до однородного состояния.

На большое блюдо выложите листья салата. Сверху разложите дольки грейпфрута и ломтики авокадо. Добавьте теплые креветки. Полейте цитрусовой заправкой и сразу подавайте.

Теплый салат с обжаренной тыквой, киноа и козьим сыром

Ингредиенты

Тыква мускатная — 500 г.

Киноа — 100 г.

Бульон куриный или овощной — 200 мл.

Сыр козий — 80—100 г.

Орехи грецкие — 50 г.

Клюква или вишня вяленая — 40 г.

Розмарин свежий — 1 веточка.

Чеснок — 2 зубчика.

Масло оливковое — 3 ст. л.

Куркума — 0,5 ч. л.

Соль и перец — по вкусу.

Приготовление

Киноа тщательно промойте. Залейте бульоном, добавьте куркуму, доведите до кипения, убавьте огонь и варите под крышкой 15 минут. Снимите с огня и дайте постоять 10 минут, не открывая крышку.

Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками со стороной 2 см. Разогрейте в сковороде 2 столовые ложки оливкового масла, добавьте иголки розмарина и измельченный чеснок. Через минуту выложите тыкву. Обжаривайте на среднем огне, периодически помешивая, 10—15 минут до мягкости и карамелизации. В конце посолите и поперчите.

Грецкие орехи измельчите и слегка обжарьте на сухой сковороде до появления аромата.

В большой миске смешайте теплую киноа, обжаренную тыкву (удалив веточку розмарина), вяленую клюкву и грецкие орехи. Аккуратно перемешайте. Подавайте салат теплым или комнатной температуры, разложите по тарелкам и сверху покрошите козий сыр.

Салат «Гранатовый браслет» с курицей и свеклой

Ингредиенты

Филе куриной грудки — 1 шт (около 300 г).

Свекла средняя — 2—3 шт.

Гранат — 1 крупный.

Лук красный — половинка.

Орехи грецкие — 70 г.

Йогурт натуральный без добавок — 150 г.

Горчица зернистая — 1 ст. л.

Зелень (укроп, кинза) — небольшой пучок.

Сумах — 0,5 ч. л.

Соль и перец — по вкусу.

Приготовление

Свеклу тщательно вымойте, заверните каждую в фольгу и запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 50—80 минут до мягкости. Остудите, очистите и натрите на крупной терке. Куриную грудку отварите в подсоленной воде до готовности (около 20—25 минут). Остудите и разберите руками на тонкие волокна. Лук нарежьте очень тонкими полукольцами. Зелень мелко порубите. Орехи измельчите. Гранат очистите, отделив зерна.

Приготовьте заправку: смешайте йогурт, зернистую горчицу, сумах, соль и перец.

Для сборки салата используйте разъемную форму для выпечки или сделайте ее из полосок пергамента. Установите кольцо на сервировочное блюдо.

Выложите ингредиенты слоями, слегка промазывая каждый слой заправкой:

часть куриного филе;

часть свеклы;

лук и часть зелени с орехами.

Повторите слои. Верхним слоем должна быть свекла. Аккуратно снимите форму. Плотно обложите основание салата зернами граната. Посыпьте сверху оставшимися орехами и зеленью. Дайте салату немного пропитаться в холодильнике (30—60 минут) перед подачей.

Эти три рецепта объединяет то, что они необычные и хорошо сбалансированы. Они не пытаются затмить селедку под шубой или оливье, они предлагают им достойную, свежую альтернативу. Ваши родные и гости точно удивятся, а у вас в «копилочке» прибавится 3 новых рецепта на Новый год.