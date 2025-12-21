Три необычных салата для новогоднего стола

Не оливье единым: 3 нетривиальных салата, которые станут хитом вашего новогоднего стола
В новогоднюю ночь хочется приготовить что-то вкусное, но практически все уже сильно приелось и даже надоело — понимаем. Здесь есть только одно решение: взяться за новые рецепты салатов, которые поразят яркостью вкусов и необычностью сочетаний. И хотя рука всегда тянется к знакомому, советуем не прибегать к привычному оливье, цезарю и селедкой под шубой.
Салат с грейпфрутом, авокадо и тигровыми креветками
Ингредиенты
- Креветки тигровые крупные (очищенные) — 300 г.
- Грейпфрут розовый — 1—2 шт.
- Авокадо спелое — 1—2 шт.
- Салат романо или радиккио — 1 небольшой кочан.
- Масло сливочное — 1 ст. л.
- Масло оливковое — 3 ст. л.
- Лайм — 1 шт.
- Мед — 1 ч. л.
- Соль морская и перец черный свежемолотый — по вкусу.
Приготовление
Креветки обсушите, приправьте солью и перцем. Разогрейте на сковороде сливочное масло и обжарьте креветки по 1—2 минуты с каждой стороны до румяного цвета и упругости. Снимите с огня. Грейпфрут очистите от кожуры и белых пленок, освободите дольки. Авокадо очистите и нарежьте крупными ломтиками. Листья салата порвите руками.
Приготовьте заправку: в небольшой миске смешайте оливковое масло, сок и цедру одного лайма, мед, флер де сель, соль и перец. Взбейте венчиком до однородного состояния.
На большое блюдо выложите листья салата. Сверху разложите дольки грейпфрута и ломтики авокадо. Добавьте теплые креветки. Полейте цитрусовой заправкой и сразу подавайте.
Теплый салат с обжаренной тыквой, киноа и козьим сыром
Ингредиенты
- Тыква мускатная — 500 г.
- Киноа — 100 г.
- Бульон куриный или овощной — 200 мл.
- Сыр козий — 80—100 г.
- Орехи грецкие — 50 г.
- Клюква или вишня вяленая — 40 г.
- Розмарин свежий — 1 веточка.
- Чеснок — 2 зубчика.
- Масло оливковое — 3 ст. л.
- Куркума — 0,5 ч. л.
- Соль и перец — по вкусу.
Приготовление
Киноа тщательно промойте. Залейте бульоном, добавьте куркуму, доведите до кипения, убавьте огонь и варите под крышкой 15 минут. Снимите с огня и дайте постоять 10 минут, не открывая крышку.
Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками со стороной 2 см. Разогрейте в сковороде 2 столовые ложки оливкового масла, добавьте иголки розмарина и измельченный чеснок. Через минуту выложите тыкву. Обжаривайте на среднем огне, периодически помешивая, 10—15 минут до мягкости и карамелизации. В конце посолите и поперчите.
Грецкие орехи измельчите и слегка обжарьте на сухой сковороде до появления аромата.
В большой миске смешайте теплую киноа, обжаренную тыкву (удалив веточку розмарина), вяленую клюкву и грецкие орехи. Аккуратно перемешайте. Подавайте салат теплым или комнатной температуры, разложите по тарелкам и сверху покрошите козий сыр.
Салат «Гранатовый браслет» с курицей и свеклой
Ингредиенты
- Филе куриной грудки — 1 шт (около 300 г).
- Свекла средняя — 2—3 шт.
- Гранат — 1 крупный.
- Лук красный — половинка.
- Орехи грецкие — 70 г.
- Йогурт натуральный без добавок — 150 г.
- Горчица зернистая — 1 ст. л.
- Зелень (укроп, кинза) — небольшой пучок.
- Сумах — 0,5 ч. л.
- Соль и перец — по вкусу.
Приготовление
Свеклу тщательно вымойте, заверните каждую в фольгу и запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 50—80 минут до мягкости. Остудите, очистите и натрите на крупной терке. Куриную грудку отварите в подсоленной воде до готовности (около 20—25 минут). Остудите и разберите руками на тонкие волокна. Лук нарежьте очень тонкими полукольцами. Зелень мелко порубите. Орехи измельчите. Гранат очистите, отделив зерна.
Приготовьте заправку: смешайте йогурт, зернистую горчицу, сумах, соль и перец.
Для сборки салата используйте разъемную форму для выпечки или сделайте ее из полосок пергамента. Установите кольцо на сервировочное блюдо.
Выложите ингредиенты слоями, слегка промазывая каждый слой заправкой:
- часть куриного филе;
- часть свеклы;
- лук и часть зелени с орехами.
Повторите слои. Верхним слоем должна быть свекла. Аккуратно снимите форму. Плотно обложите основание салата зернами граната. Посыпьте сверху оставшимися орехами и зеленью. Дайте салату немного пропитаться в холодильнике (30—60 минут) перед подачей.
Эти три рецепта объединяет то, что они необычные и хорошо сбалансированы. Они не пытаются затмить селедку под шубой или оливье, они предлагают им достойную, свежую альтернативу. Ваши родные и гости точно удивятся, а у вас в «копилочке» прибавится 3 новых рецепта на Новый год.