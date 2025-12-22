Эксперты подсчитали, какие рецепты оливье стали самыми популярными

Чем ближе Новый год, тем востребованнее становятся рецепты оливье. Пик интереса к этому блюду традиционно отмечается в декабре. Медиаплатформа Food.ru провела исследование среди своих пользователей и выяснила, какие рецепты этого культового салата действительно популярны.

С 2021 года рецепты оливье собрали более 2 млн просмотров, более 148 тыс. поисковых запросов и 34 тыс. сохранений. Лидер по просмотрам — классическая вариация, она набрала 809 тыс.

В топ-10 популярных рецептов также вошёл оливье с кальмарами, который собрал 46 тыс. просмотров. В нём меняется не только главный белковый ингредиент, но и сама заправка — соус готовится из куриного яйца, сахара, соли, лимонного сока, растительного масла и свежей зелени.

Чаще всего в избранное добавляли ПП-версию с йогуртом и курицей (1,7 тыс. раз), а также вариант со сметаной вместо майонеза (1,1 тыс. раз). Наряду с ними популярным оказался салат с консервированной горбушей (703 раза) и рецепт с куриным филе и ветчиной (687 раз).

А тем, кто хотел украсить праздничный стол, пришлись по вкусу рецепты с креативной подачей. Оливье в виде рождественского венка сохранили 1,2 тыс. раз, а вариант в форме шапки Деда Мороза — около тысячи.