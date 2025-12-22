Как хранить новогодние блюда, чтобы они не испортились

Практически в каждой семье Новый год отмечается за большим столом. Как правильно хранить и подавать праздничные блюда, чтобы они не испортились, рассказала технолог по качеству продукции «О’КЕЙ» Инесса Гладкова.

© Вечерняя Москва

Эксперт уточнила, что некоторые продукты можно закупить заранее — крупы, специи, консервы и заморозку можно приобрести за несколько недель до празднования. А вот свежие фрукты и овощи стоит купить за два-четыре дня до праздника. Мясо, рыбу и готовые нарезки Гладкова посоветовала закупить в день праздника, так как эта категория продуктов портится быстрее.

Гладкова напомнила, что готовые блюда не должны оставаться на столе дольше двух часов. Чтобы еда не испортилась, салаты не нужно ничем накрывать. Перед подачей салат также не стоит сразу смешивать с соусом: лучше его заправлять постепенно. Оливье без майонеза может храниться около суток, а холодец — до двух дней.

— Нарезки из мяса, сыра, фруктов и овощей быстро заветриваются, поэтому лучше готовить их небольшими объемами, которые можно быстро обновить. Рекомендуется хранить такие нарезки в пленке или в контейнере и съесть в течение суток. Икра после вскрытия жестяной банки хранится до суток, а купленная на развес — не более недели. Запеченное мясо и курица безопасны около трех суток, если вы убрали их в холодильник сразу после того, как гости взяли себе порции, — отметила технолог в беседе с Life.ru.

Согласно восточному календарю, символом 2026 года станет Красная Огненная Лошадь. Чтобы привлечь ее благосклонность, рекомендуется украсить праздничный стол яркими блюдами красных, золотых и оранжевых оттенков. Эксперты рассказали, какие блюда стоит приготовить на грядущий праздник.

В новогоднюю ночь хочется приятно удивить гостей чем-то необычным вместо набивших оскомину оливье, крабового и шубы. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов оригинальные рецепты салатов и способы уникальной подачи праздничных блюд.